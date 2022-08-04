Укр

Как запечь картофель, чтобы он идеально пропекся: супепростой рецепт гратена (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Картофельный гратен Новость обновлена 04 августа 2022, 13:12
Картофельный гратен

Гратен из картофеля поразит вас вкусом и ароматом

Картофель можно не только отварить в мундире или пожарить, а и приготовить из него а-ля гратен. Этим французским словом обычно называют блюдо, запеченное в духовке. Одна из популярных вариаций: картофельный гратен под сыром с золотистой хрустящей корочкой.

Приготовить гратен из картофеля достаточно просто. Рецептом картошки по-французски делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Гратен, сделанный таким способом, получается невероятно вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

  • 5-7 картофелин
  • средняя луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 40 г сливочного масла
  • 3 ст. ложки муки
  • 400 г молока
  • 200 г 20-процентных сливок
  • соль, перец, тимьян
  • 2 ч. ложки растительного масла для жарки

Способ приготовления:

  1. Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.
  2. Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.
  3. Вбрасываем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
  4. Медленно вливаем молоко, все хорошо помешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян.
  5. Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.
  6. Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.
  7. Подавать блюдо следует горячим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный и пикантный сладкий перец в духовке.

Теги:
#Рецепт #Картофель #гратен