Как запечь картофель, чтобы он идеально пропекся: супепростой рецепт гратена (видео)

Гратен из картофеля поразит вас вкусом и ароматом

Картофель можно не только отварить в мундире или пожарить, а и приготовить из него а-ля гратен. Этим французским словом обычно называют блюдо, запеченное в духовке. Одна из популярных вариаций: картофельный гратен под сыром с золотистой хрустящей корочкой.

Приготовить гратен из картофеля достаточно просто. Рецептом картошки по-французски делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Гратен, сделанный таким способом, получается невероятно вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

5-7 картофелин

средняя луковица

2-3 зубчика чеснока

40 г сливочного масла

3 ст. ложки муки

400 г молока

200 г 20-процентных сливок

соль, перец, тимьян

2 ч. ложки растительного масла для жарки

Способ приготовления:

Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься. Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты. Вбрасываем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем. Медленно вливаем молоко, все хорошо помешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян. Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения. Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах. Подавать блюдо следует горячим.

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