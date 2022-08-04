Как запечь картофель, чтобы он идеально пропекся: супепростой рецепт гратена (видео)
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Гратен из картофеля поразит вас вкусом и ароматом
Картофель можно не только отварить в мундире или пожарить, а и приготовить из него а-ля гратен. Этим французским словом обычно называют блюдо, запеченное в духовке. Одна из популярных вариаций: картофельный гратен под сыром с золотистой хрустящей корочкой.
Приготовить гратен из картофеля достаточно просто. Рецептом картошки по-французски делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Гратен, сделанный таким способом, получается невероятно вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
- 5-7 картофелин
- средняя луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 40 г сливочного масла
- 3 ст. ложки муки
- 400 г молока
- 200 г 20-процентных сливок
- соль, перец, тимьян
- 2 ч. ложки растительного масла для жарки
Способ приготовления:
- Нарезаем картошку тонкими полосками. Выкладываем ее в форму для запекания, но не прикладывайте слишком плотно друг к другу, потому что могут не пропечься.
- Теперь делаем соус. Вливаем в сковородку растительное масло. Вбрасываем нарезанный лук и чеснок, и обжариваем 3 минуты.
- Вбрасываем масло, растапливаем. Добавляем муку и хорошо все перемешиваем.
- Медленно вливаем молоко, все хорошо помешивая. Добавляем специи – соль, перец, тимьян.
- Доливаем сливки, помешивая, готовим, доводя до загустения.
- Заливаем картофель соусом, стараемся, чтобы затекло между всеми кусочками. Сверху солим, присыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 55 минут при 180 градусах.
- Подавать блюдо следует горячим.
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