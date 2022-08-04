Как готовить курицу, чтобы мясо не получилось сухим: очень простой рецепт (видео)

Секрет вкусной куриной грудки в соусе

Если неправильно готовить мясо, то оно получается жестким и сухим. Вкус не спасут даже специи. К счастью, этого легко избежать с помощью правильных ингредиентов. К примеру, курица получается невероятно сочной и нежной, если тушить ее в особом соусе.

Рецептом куриной грудки в кисло-сладком соусе делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Для приготовления вкуснейшего мяса понадобятся простые продукты и сковорода. Рецепт освоят даже начинающие кулинары.

Ингредиенты:

2 куриные грудки

20 г сливочного масла

10 г масла

2 ст. ложки соевого соуса

1 ст. ложка лимонного сока

1 ч. л меда

2 зубчика чеснока

мука

смесь специй – соль, перец

Способ приготовления:

На куриной грудке сделайте сверху надрезы в виде решетки. Посолите, поперчите и обваляйте в муке. В сковороду влейте масло. Обжаривайте мясо по 2 минуты на сильном огне с обеих сторон. Уберите сковороду с огня. В сковороду положите рубленый чеснок, масло, соевый соус, мед, лимонный сок. Все хорошенько перемешайте. Поставьте на маленький огонь и тушите по 3-4 минуты с каждой стороны до готовности мяса. Перед подачей выложите курицу на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо с зеленью.

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