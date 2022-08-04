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Как готовить курицу, чтобы мясо не получилось сухим: очень простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Куриная грудка украсит любой ужин Новость обновлена 04 августа 2022, 14:48
Куриная грудка украсит любой ужин

Секрет вкусной куриной грудки в соусе

Если неправильно готовить мясо, то оно получается жестким и сухим. Вкус не спасут даже специи. К счастью, этого легко избежать с помощью правильных ингредиентов. К примеру, курица получается невероятно сочной и нежной, если тушить ее в особом соусе.

Рецептом куриной грудки в кисло-сладком соусе делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Для приготовления вкуснейшего мяса понадобятся простые продукты и сковорода. Рецепт освоят даже начинающие кулинары.

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • 20 г сливочного масла
  • 10 г масла
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • 1 ч. л меда
  • 2 зубчика чеснока
  • мука
  • смесь специй – соль, перец

Способ приготовления:

  1. На куриной грудке сделайте сверху надрезы в виде решетки. Посолите, поперчите и обваляйте в муке.
  2. В сковороду влейте масло. Обжаривайте мясо по 2 минуты на сильном огне с обеих сторон. Уберите сковороду с огня.
  3. В сковороду положите рубленый чеснок, масло, соевый соус, мед, лимонный сок. Все хорошенько перемешайте. Поставьте на маленький огонь и тушите по 3-4 минуты с каждой стороны до готовности мяса.
  4. Перед подачей выложите курицу на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо с зеленью.

Ранее "Телеграф" делился рецептом жаренных на мангале куриных крылышек, а также картофеля по-деревенски. А еще мы писали о том, как правильно замариновать мясо для шашлыка.

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#Рецепт #Мясо #Курица