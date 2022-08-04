Как готовить курицу, чтобы мясо не получилось сухим: очень простой рецепт (видео)
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Секрет вкусной куриной грудки в соусе
Если неправильно готовить мясо, то оно получается жестким и сухим. Вкус не спасут даже специи. К счастью, этого легко избежать с помощью правильных ингредиентов. К примеру, курица получается невероятно сочной и нежной, если тушить ее в особом соусе.
Рецептом куриной грудки в кисло-сладком соусе делится фудблогер Алекс Миль в Instagram. Для приготовления вкуснейшего мяса понадобятся простые продукты и сковорода. Рецепт освоят даже начинающие кулинары.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 20 г сливочного масла
- 10 г масла
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 1 ч. л меда
- 2 зубчика чеснока
- мука
- смесь специй – соль, перец
Способ приготовления:
- На куриной грудке сделайте сверху надрезы в виде решетки. Посолите, поперчите и обваляйте в муке.
- В сковороду влейте масло. Обжаривайте мясо по 2 минуты на сильном огне с обеих сторон. Уберите сковороду с огня.
- В сковороду положите рубленый чеснок, масло, соевый соус, мед, лимонный сок. Все хорошенько перемешайте. Поставьте на маленький огонь и тушите по 3-4 минуты с каждой стороны до готовности мяса.
- Перед подачей выложите курицу на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо с зеленью.
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