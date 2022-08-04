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Как по-новому приготовить кабачки: простой рецепт аппетитного блюда (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кабачковый крем-суп
Кабачковый крем-суп

Так вы кабачки еще не готовили

Летом мы привыкли в качестве первого блюда употреблять окрошку на основе разных заправок или традиционный свекольник. Мало кто знает, но сделать идеальный летний суп можно из кабачков. Кремовая текстура и необычный вкус порадуют ваши рецепторы.

Как приготовить кабачковый крем-суп, рассказала кулинарный блогер Анна (anny.cooking) в Instagram. Для блюда понадобятся простые продукты, а на приготовление уйдет около 40 минут.

Ингредиенты:

  • 3 небольших кабачка
  • 4 средних картофеля
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 средние моркови
  • 1 лук
  • 2 плавленых сырка или 200 мл 20-33-процентных сливок
  • 700 мл-1 л воды/бульона
  • масло, соль, перец, орегано, копченая паприка
  • для сухариков — хлеб, масло, паприка, соль, орегано

Способ приготовления:

  1. Овощи чистим и нарезаем кубиками.
  2. В кастрюле поджариваем на масле лук до золотистости, добавляем остальные овощи и тушим вместе, помешивая, 10 минут, подсаливаем, чтобы кабачки пустили сок.
  3. Добавляем бульон/воду, варим до готовности моркови. Если варите сырками – добавьте 1 л воды, если со сливками, то воды нужно 700 мл.
  4. Добавляем сырки/сливки, соль по вкусу, черный молотый перец, щедрую щепотку орегано и копченой паприки. Ждем, чтобы суп закипел, снимаем с огня и сбиваем блендером.
  5. Суп возвращаем на огонь и доводим до кипения. Для сухариков смешайте нарезанный хлеб с растительным маслом, солью, паприкой и орегано. Подсушиваем при 200 градусах 10 минут.

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