Как по-новому приготовить кабачки: простой рецепт аппетитного блюда (видео)
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Так вы кабачки еще не готовили
Летом мы привыкли в качестве первого блюда употреблять окрошку на основе разных заправок или традиционный свекольник. Мало кто знает, но сделать идеальный летний суп можно из кабачков. Кремовая текстура и необычный вкус порадуют ваши рецепторы.
Как приготовить кабачковый крем-суп, рассказала кулинарный блогер Анна (anny.cooking) в Instagram. Для блюда понадобятся простые продукты, а на приготовление уйдет около 40 минут.
Ингредиенты:
- 3 небольших кабачка
- 4 средних картофеля
- 3 зубчика чеснока
- 2 средние моркови
- 1 лук
- 2 плавленых сырка или 200 мл 20-33-процентных сливок
- 700 мл-1 л воды/бульона
- масло, соль, перец, орегано, копченая паприка
- для сухариков — хлеб, масло, паприка, соль, орегано
Способ приготовления:
- Овощи чистим и нарезаем кубиками.
- В кастрюле поджариваем на масле лук до золотистости, добавляем остальные овощи и тушим вместе, помешивая, 10 минут, подсаливаем, чтобы кабачки пустили сок.
- Добавляем бульон/воду, варим до готовности моркови. Если варите сырками – добавьте 1 л воды, если со сливками, то воды нужно 700 мл.
- Добавляем сырки/сливки, соль по вкусу, черный молотый перец, щедрую щепотку орегано и копченой паприки. Ждем, чтобы суп закипел, снимаем с огня и сбиваем блендером.
- Суп возвращаем на огонь и доводим до кипения. Для сухариков смешайте нарезанный хлеб с растительным маслом, солью, паприкой и орегано. Подсушиваем при 200 градусах 10 минут.
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