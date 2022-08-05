Укр

Просто и очень вкусно: как приготовить сгущенку в домашних условиях (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
309
Выглядит очень аппетитно Новость обновлена 05 августа 2022, 19:04
Выглядит очень аппетитно

Домашняя сгущенка дополнит множество десертов

Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, хотя их просто приготовить самостоятельно в домашних условиях. К тому же, натуральные альтернативы той же кабачковой икре намного вкуснее магазинных аналогов. То же самое касается и сгущенного молока, незаменимого ингредиента для десертов и выпечки в любое время года.

Домашняя сгущенка получается не только вкусной, а и наверняка не содержит вредных добавок. Рецептом приготовления сгущенного молока дома поделилась кулинарный блогер Анна (anny.cooking) в Instagram. По ее словам, на приготовление лакомства уйдет около 40 минут.

Ингредиенты:

  • 1 л молока жирностью от 2,5%, желательно жирнее
  • 350 г сахара
  • 60 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. В широкой кастрюле с толстым дном соединяем все ингредиенты. Берите самую широкую кастрюлю в доме. Важно, чтобы площадь испарения была большой.
  2. Доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного и варим до загустения, время от времени помешивая. В зависимости от разного молока время варки будет разным.
  3. Готовому сгущенному молоку даем остыть. Если засахарилось, то просто еще раз вскипятите и добавьте немного молока. В дальнейшем оно останется жидким.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить тесто на кекс, которое подойдет под любую начинку. А также мы делились рецептом домашнего хлеба, который получается очень вкусным и сытным. Его можно приготовить на обычной сковороде.

Теги:
#Рецепт #Сгущенное молоко #Сгущенка