Просто и очень вкусно: как приготовить сгущенку в домашних условиях (видео)
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Домашняя сгущенка дополнит множество десертов
Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, хотя их просто приготовить самостоятельно в домашних условиях. К тому же, натуральные альтернативы той же кабачковой икре намного вкуснее магазинных аналогов. То же самое касается и сгущенного молока, незаменимого ингредиента для десертов и выпечки в любое время года.
Домашняя сгущенка получается не только вкусной, а и наверняка не содержит вредных добавок. Рецептом приготовления сгущенного молока дома поделилась кулинарный блогер Анна (anny.cooking) в Instagram. По ее словам, на приготовление лакомства уйдет около 40 минут.
Ингредиенты:
- 1 л молока жирностью от 2,5%, желательно жирнее
- 350 г сахара
- 60 г сливочного масла
Способ приготовления:
- В широкой кастрюле с толстым дном соединяем все ингредиенты. Берите самую широкую кастрюлю в доме. Важно, чтобы площадь испарения была большой.
- Доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного и варим до загустения, время от времени помешивая. В зависимости от разного молока время варки будет разным.
- Готовому сгущенному молоку даем остыть. Если засахарилось, то просто еще раз вскипятите и добавьте немного молока. В дальнейшем оно останется жидким.
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