Просто и очень вкусно: как приготовить сгущенку в домашних условиях (видео)

Домашняя сгущенка дополнит множество десертов

Многие продукты мы привыкли покупать в магазине, хотя их просто приготовить самостоятельно в домашних условиях. К тому же, натуральные альтернативы той же кабачковой икре намного вкуснее магазинных аналогов. То же самое касается и сгущенного молока, незаменимого ингредиента для десертов и выпечки в любое время года.

Домашняя сгущенка получается не только вкусной, а и наверняка не содержит вредных добавок. Рецептом приготовления сгущенного молока дома поделилась кулинарный блогер Анна (anny.cooking) в Instagram. По ее словам, на приготовление лакомства уйдет около 40 минут.

Ингредиенты:

1 л молока жирностью от 2,5%, желательно жирнее

350 г сахара

60 г сливочного масла

Способ приготовления:

В широкой кастрюле с толстым дном соединяем все ингредиенты. Берите самую широкую кастрюлю в доме. Важно, чтобы площадь испарения была большой. Доводим до кипения, убавляем огонь до умеренного и варим до загустения, время от времени помешивая. В зависимости от разного молока время варки будет разным. Готовому сгущенному молоку даем остыть. Если засахарилось, то просто еще раз вскипятите и добавьте немного молока. В дальнейшем оно останется жидким.

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