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Как приготовить воздушные и тонкие блины, которые не станут резиновыми: лайфхак с яйцами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Как приготовить воздушные и тонкие блины, которые не станут резиновыми: лайфхак с яйцами Новость обновлена 06 августа 2022, 11:15

Благодаря этому трюку блинчики не станут резиновыми.

Блинчики – это очень простое блюдо, которое готовится из простых ингредиентов, имеющиеся в каждом доме. Однако эта простота не гарантирует того, что блюдо 100% получится. Часто бывает так, что блинчики получаются жесткими и резиновыми.

Многие кулинары либо не знают об этом, как избежать этой проблемы, либо ленятся применять простой трюк с яйцами, который поможет избежать "резиновой" проблемы. Что нужно сделать, пишет издание prostoway.

Как приготовить блины, чтобы они не были резиновыми

Чтобы не испортить блины и не превратить их в "резину", все что нудно сделать — это отдельно взбивать яичные желток и белок. После желток нужно перетереть с сахаром, и только потом добавить к ним остальные ингредиенты. В самом конце приготовления теста нужно добавить взбитые белки, которые прежде нужно посолить.

Используя эту хитрость, легко приготовить нежнейшее тесто, из которого получаются воздушные и тонкие блины.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных блинов из овсяной муки.

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