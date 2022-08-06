Как приготовить воздушные и тонкие блины, которые не станут резиновыми: лайфхак с яйцами
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Благодаря этому трюку блинчики не станут резиновыми.
Блинчики – это очень простое блюдо, которое готовится из простых ингредиентов, имеющиеся в каждом доме. Однако эта простота не гарантирует того, что блюдо 100% получится. Часто бывает так, что блинчики получаются жесткими и резиновыми.
Многие кулинары либо не знают об этом, как избежать этой проблемы, либо ленятся применять простой трюк с яйцами, который поможет избежать "резиновой" проблемы. Что нужно сделать, пишет издание prostoway.
Как приготовить блины, чтобы они не были резиновыми
Чтобы не испортить блины и не превратить их в "резину", все что нудно сделать — это отдельно взбивать яичные желток и белок. После желток нужно перетереть с сахаром, и только потом добавить к ним остальные ингредиенты. В самом конце приготовления теста нужно добавить взбитые белки, которые прежде нужно посолить.
Используя эту хитрость, легко приготовить нежнейшее тесто, из которого получаются воздушные и тонкие блины.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных блинов из овсяной муки.