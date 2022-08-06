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Как приготовить полезное варенье из смородины за пять минут: простой рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Варенье "Пятиминутка" - рецепт
Варенье "Пятиминутка" - рецепт

Это не только вкусное, но и очень полезное варенье.

Пока сезон ягод в самом разгаре, важно успеть приготовить заготовки на зиму, чтобы в холода можно было полакомиться "вкусом лета". А чтобы долго не стоять у плиты, лучшим вариантом будут быстрые рецепты фруктовых и ягодных джемов. Мы уже писали, как приготовить сливовое варенье "Пятиминутка", а теперь расскажем о рецепте джема из черной смородины с аналогичным названием.

Такое варенье будет богато витамином C, которым щедро владеет черная смородина, пишет prostoway. Буквально пять минут, и вкуснейший джем будет готов.

Варенье "пятиминутка": рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг ягод;
  • 1,5 кг сахара;
  • 300 мл воды.

Способ приготовления:

  1. Доведите воду до кипения, добавьте сахар и дождитесь его полного растворения.
  2. Добавьте к сахарному сиропу ягоды, которые предварительно хорошо вымойте и просушите, доведите все до кипения и варите их не больше 5-ти минут. Отметим, что это очень важно — кипеть ягоды должны только 5 минут, не больше.
  3. После разлейте горячее варенье по стерильным банкам.

Напомним, есть несколько способов, как добиться нужной густоты и консистенции варенья. Чтобы приготовить вкусное варенье, нужно знать некоторые правила.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусного джема из груш, для которого подойдут даже мягкие и переспевшие плоды. Готовится натуральная сладость достаточно просто.

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#Рецепт #Варенье #Джем