Как приготовить полезное варенье из смородины за пять минут: простой рецепт

Это не только вкусное, но и очень полезное варенье.

Пока сезон ягод в самом разгаре, важно успеть приготовить заготовки на зиму, чтобы в холода можно было полакомиться "вкусом лета". А чтобы долго не стоять у плиты, лучшим вариантом будут быстрые рецепты фруктовых и ягодных джемов. Мы уже писали, как приготовить сливовое варенье "Пятиминутка", а теперь расскажем о рецепте джема из черной смородины с аналогичным названием.

Такое варенье будет богато витамином C, которым щедро владеет черная смородина, пишет prostoway. Буквально пять минут, и вкуснейший джем будет готов.

Варенье "пятиминутка": рецепт

Ингредиенты:

1 кг ягод;

1,5 кг сахара;

300 мл воды.

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения, добавьте сахар и дождитесь его полного растворения. Добавьте к сахарному сиропу ягоды, которые предварительно хорошо вымойте и просушите, доведите все до кипения и варите их не больше 5-ти минут. Отметим, что это очень важно — кипеть ягоды должны только 5 минут, не больше. После разлейте горячее варенье по стерильным банкам.

Напомним, есть несколько способов, как добиться нужной густоты и консистенции варенья. Чтобы приготовить вкусное варенье, нужно знать некоторые правила.

Ранее "Телеграф" делился рецептом очень вкусного джема из груш, для которого подойдут даже мягкие и переспевшие плоды. Готовится натуральная сладость достаточно просто.