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Картофель не понадобится: как приготовить вкусные и хрустящие чипсы в духовке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить домашние чипсы из лаваша
Как приготовить домашние чипсы из лаваша

Домашняя закуска очень напоминает магазинную, но полезнее.

Чипсы — это очень вкусная, но вредная закуска, которую все равно любят взрослые и дети. Однако проблему "вредности" этого блюда очень легко, если закуску не покупать, а приготовить самостоятельно. И делается это достаточно легко и просто. Ранее мы писали о рецепте домашних картофельных чипсов за 5 минут в микроволновке, а теперь рассказываем, как приготовить закуску из лаваша в духовке.

Закуска получается очень вкусной, хрустящей и совсем невредной, пишет prostoway. Всего на приготовление вам понадобиться около получаса времени.

Чипсы из лаваша: рецепт

Ингредиенты:

  • лаваш
  • специи
  • растительное масло

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лаваш как вам будет угодно: квадратиками, треугольниками или прямоугольниками.
  2. Положите кусочки в миску и сбрызните их рафинированным маслом.
  3. Добавьте соль и специи (на ваше усмотрение). Следите, чтобы специи распределились равномерно.
  4. Противень застелите пергаментом и выложите кусочки лаваша.
  5. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 12-15 минут. Приблизительно через 7-9 минут перемешайте чипсы и выпекайте дальше до хрустящего состояния.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.

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