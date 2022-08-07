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Пальчики оближешь: рецепт аппетитных кабачковых котлет, которые ничуть не ударят по фигуре

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Котлеты из кабачков
Котлеты из кабачков

Будьте уверены, котлеты по этому рецепту разлетятся за секунды.

Конец лета — это время, когда королем стола становиться кабачок. Из этого овоща можно приготовить большое количество различных блюд, к примеру аппетитные блинчики из кабачков, а также можно закрыть несколько баночек пряной и вкусной маринованной закуски из кабачков на зиму, или приготовить вкуснейшие кабачковые котлеты, с рецептом которых вы сможете ознакомиться далее.

Стоит отметить, что такое блюдо помимо шикарного вкуса также очень полезные, и более того, никак не навредят вашей фигуре, пишет prostoway. Котлеты из кабачков отлично сочетаются со сметаной или соусом.

Котлеты из кабачков: рецепт

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 гр;
  • сырой картофель – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • овсяные хлопья – 6 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • свежая зелень, соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте кабачки, очистите их от кожуры и семян, и измельчите на мелкой терке.
  2. То же самое сделайте с картофелем, после чего даем стечь излишкам овощного сока, положив массу на дуршлаг и оставив на 15 минут.
  3. Затем добавьте к овощной массе яйца, муку, овсянку, соль и другие специи с измельченным чесноком.
  4. Хорошо все перемешайте, чтобы вышла однородная масса и добавьте свежую измельченную зелень.
  5. Вымесите массу, сформируйте котлеты, разогрейте сковороду и жарьте котлеты, как обычно, с двух сторон.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить оладьи из капусты. Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью.

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#Рецепт #Кабачки #Котлеты