Кабачковая запеканка с сыром: соседка прибежит за рецептом

Это вкусно, полезно и не слишком калорийно

Ловите один очень хороший проверенный быстрый рецепт овощной запеканки, которая готовится из кабачков.

Приятная информация: кабачок — овощ низкокалорийный — на 100 г продукта всего 24 ккал, поэтому кабачковые блюда идеальны на ужин. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить кабачковую запеканку с сыром

Ингредиенты:

400 г кабачков

1 луковица

1 помидор

2 яйца

100 г любимого твердого сыра

50 г сыра пармезан для посыпки

2 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

соль

Приготовление:

Моем кабачок, отрезаем крайние части и чистим. Трем на крупную терку, солим, перемешиваем и на 15 мин отставляем, чтобы кабачок пустил сок. Отжимаем сок из кабачка. Добавляем измельченный помидор, лук, чеснок, тертый сыр, яйцо. Перемешиваем. Добавляем муку. Перемешиваем еще раз и выкладываем в глубокую форму. Посыпаем тертым пармезаном. Выпекаем 25-30 мин при 180 градусах. Подаем запеканку теплой или холодной. Приятного аппетита!

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