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Кабачковая запеканка с сыром: соседка прибежит за рецептом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Овощная запеканка с сыром Новость обновлена 08 августа 2022, 11:09
Овощная запеканка с сыром

Это вкусно, полезно и не слишком калорийно

Ловите один очень хороший проверенный быстрый рецепт овощной запеканки, которая готовится из кабачков.

Приятная информация: кабачок — овощ низкокалорийный — на 100 г продукта всего 24 ккал, поэтому кабачковые блюда идеальны на ужин. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить кабачковую запеканку с сыром

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 2 яйца
  • 100 г любимого твердого сыра
  • 50 г сыра пармезан для посыпки
  • 2 ст. л. муки
  • 2 зубчика чеснока
  • соль

Приготовление:

  1. Моем кабачок, отрезаем крайние части и чистим. Трем на крупную терку, солим, перемешиваем и на 15 мин отставляем, чтобы кабачок пустил сок. Отжимаем сок из кабачка.
  2. Добавляем измельченный помидор, лук, чеснок, тертый сыр, яйцо. Перемешиваем.
  3. Добавляем муку. Перемешиваем еще раз и выкладываем в глубокую форму.
  4. Посыпаем тертым пармезаном.
  5. Выпекаем 25-30 мин при 180 градусах. Подаем запеканку теплой или холодной. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" поделился рецептом запеканки с брокколи и курицей. Ароматный и вкусный пирог станет отличным атрибутом вашего стола.

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#Кабачки #Рецепты #Запиканки