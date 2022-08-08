Кабачковая запеканка с сыром: соседка прибежит за рецептом
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Это вкусно, полезно и не слишком калорийно
Ловите один очень хороший проверенный быстрый рецепт овощной запеканки, которая готовится из кабачков.
Приятная информация: кабачок — овощ низкокалорийный — на 100 г продукта всего 24 ккал, поэтому кабачковые блюда идеальны на ужин. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме.
Как приготовить кабачковую запеканку с сыром
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 1 луковица
- 1 помидор
- 2 яйца
- 100 г любимого твердого сыра
- 50 г сыра пармезан для посыпки
- 2 ст. л. муки
- 2 зубчика чеснока
- соль
Приготовление:
- Моем кабачок, отрезаем крайние части и чистим. Трем на крупную терку, солим, перемешиваем и на 15 мин отставляем, чтобы кабачок пустил сок. Отжимаем сок из кабачка.
- Добавляем измельченный помидор, лук, чеснок, тертый сыр, яйцо. Перемешиваем.
- Добавляем муку. Перемешиваем еще раз и выкладываем в глубокую форму.
- Посыпаем тертым пармезаном.
- Выпекаем 25-30 мин при 180 градусах. Подаем запеканку теплой или холодной. Приятного аппетита!
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