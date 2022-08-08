"Красивые, зеленые, сезонные и легкие": Ярославский поделился рецептом оладий из цукини
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Секрет блюда в большом количестве зелени
Оладьи – отличный вариант для завтрака и обеда. Они не требуют каких-нибудь необычных ингредиентов и очень быстро готовятся. Если обычные оладьи или кабачковые блины вам надоели, тогда можете приготовить оладьи из цукини.
Рецептом таких оладий поделился украинский шеф-повар, судья "МастерШефа" Владимир Ярославский. "Как сделать красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Мой секрет в большом количестве зелени!… Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот и лососем. Или как душа пожелает! Рекомендую при подаче поливать ароматным оливковым маслом", — поделился кулинар.
Как приготовить оладьи из цукини
Ингредиенты:
- 220 г цукини (можете взять обычный кабачок)
- 25 г листьев шпината
- 10 г листьев петрушки или другой зелени
- 25 г молодого белого лука (можно заменить репчатым или шалотом, или взять белые части зеленого)
- 1 большое яйцо
- 40 г муки
- 4 г соли
Приготовление:
- Можете заменить обычную муку на овсяную, но берите ее вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотый черный перец по желанию.
- Нарезанный произвольно цукини, лук репчатый, зелень и шпинат измельчите в обычном блендере (с плоским горизонтальным ножом). Но не до конца – не до состояния смузи, а просто до мелких кусочков – это важно.
- Добавьте другие ингредиенты, перемешайте и обжаривайте на антипригарной сковороде или на блиннице. Выкладывайте смесь не слишком тонким, но и не толстым слоем, чтобы оладьи прожарились. Делаем это на среднем огне до румяности – минуты 3 с одной и другой стороны.
- Можно поставить блюдо доходить в духовку на 5 минут. Но можно не возиться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой – по 1 мин с двух сторон. Вот здесь нужно аккуратно работать лопаткой.
С момента начала сезона кабачков одними из самых популярных блюд становятся именно блюда с этим овощем. Ранее рецептом необычных кабачковых оладий поделился Евгений Клопотенко.