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"Красивые, зеленые, сезонные и легкие": Ярославский поделился рецептом оладий из цукини

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить оладьи из цукини или обыкновенного кабачка
Как приготовить оладьи из цукини или обыкновенного кабачка

Секрет блюда в большом количестве зелени

Оладьи – отличный вариант для завтрака и обеда. Они не требуют каких-нибудь необычных ингредиентов и очень быстро готовятся. Если обычные оладьи или кабачковые блины вам надоели, тогда можете приготовить оладьи из цукини.

Рецептом таких оладий поделился украинский шеф-повар, судья "МастерШефа" Владимир Ярославский. "Как сделать красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Мой секрет в большом количестве зелени!… Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот и лососем. Или как душа пожелает! Рекомендую при подаче поливать ароматным оливковым маслом", — поделился кулинар.

Как приготовить оладьи из цукини

Ингредиенты:

  • 220 г цукини (можете взять обычный кабачок)
  • 25 г листьев шпината
  • 10 г листьев петрушки или другой зелени
  • 25 г молодого белого лука (можно заменить репчатым или шалотом, или взять белые части зеленого)
  • 1 большое яйцо
  • 40 г муки
  • 4 г соли

Приготовление:

  1. Можете заменить обычную муку на овсяную, но берите ее вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотый черный перец по желанию.
  2. Нарезанный произвольно цукини, лук репчатый, зелень и шпинат измельчите в обычном блендере (с плоским горизонтальным ножом). Но не до конца – не до состояния смузи, а просто до мелких кусочков – это важно.
  3. Добавьте другие ингредиенты, перемешайте и обжаривайте на антипригарной сковороде или на блиннице. Выкладывайте смесь не слишком тонким, но и не толстым слоем, чтобы оладьи прожарились. Делаем это на среднем огне до румяности – минуты 3 с одной и другой стороны.
  4. Можно поставить блюдо доходить в духовку на 5 минут. Но можно не возиться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой – по 1 мин с двух сторон. Вот здесь нужно аккуратно работать лопаткой.

С момента начала сезона кабачков одними из самых популярных блюд становятся именно блюда с этим овощем. Ранее рецептом необычных кабачковых оладий поделился Евгений Клопотенко.

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#Кабачки #Рецепты #Оладки