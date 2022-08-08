"Красивые, зеленые, сезонные и легкие": Ярославский поделился рецептом оладий из цукини

Секрет блюда в большом количестве зелени

Оладьи – отличный вариант для завтрака и обеда. Они не требуют каких-нибудь необычных ингредиентов и очень быстро готовятся. Если обычные оладьи или кабачковые блины вам надоели, тогда можете приготовить оладьи из цукини.

Рецептом таких оладий поделился украинский шеф-повар, судья "МастерШефа" Владимир Ярославский. "Как сделать красивые, зеленые, сезонные и легкие оладьи из цукини? Мой секрет в большом количестве зелени!… Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, сыром Филадельфия, яйцами пашот и лососем. Или как душа пожелает! Рекомендую при подаче поливать ароматным оливковым маслом", — поделился кулинар.

Как приготовить оладьи из цукини

Ингредиенты:

220 г цукини (можете взять обычный кабачок)

25 г листьев шпината

10 г листьев петрушки или другой зелени

25 г молодого белого лука (можно заменить репчатым или шалотом, или взять белые части зеленого)

1 большое яйцо

40 г муки

4 г соли

Приготовление:

Можете заменить обычную муку на овсяную, но берите ее вдвое больше. В таком случае дайте готовой смеси постоять минут 20-30, чтобы мука набухла. Можно добавить петрушку, укроп, кинзу и даже молотый черный перец по желанию. Нарезанный произвольно цукини, лук репчатый, зелень и шпинат измельчите в обычном блендере (с плоским горизонтальным ножом). Но не до конца – не до состояния смузи, а просто до мелких кусочков – это важно. Добавьте другие ингредиенты, перемешайте и обжаривайте на антипригарной сковороде или на блиннице. Выкладывайте смесь не слишком тонким, но и не толстым слоем, чтобы оладьи прожарились. Делаем это на среднем огне до румяности – минуты 3 с одной и другой стороны. Можно поставить блюдо доходить в духовку на 5 минут. Но можно не возиться, а просто продолжить готовить на сковороде под крышкой – по 1 мин с двух сторон. Вот здесь нужно аккуратно работать лопаткой.

С момента начала сезона кабачков одними из самых популярных блюд становятся именно блюда с этим овощем. Ранее рецептом необычных кабачковых оладий поделился Евгений Клопотенко.