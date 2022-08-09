Что добавить к булгуру, чтобы блюдо приобрело новый вкус: этот рецепт приятно удивит вас (фото, видео)

Результат превосходит все ожидания

Это блюдо на каждый день. Булгур с тыквой можно быстро и просто приготовить за полчаса. Именно тыква придает приятную "изюминку", а куркума, также подходящая для рагу и мяса, — прекрасного цвета.

Рецептом булгура с тыквой поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме. Это блюдо вас приятно удивит. Оно получается очень ярким как снаружи, так и по вкусу.

Как приготовить булгур с тыквой

Ингредиенты:

100 г крупы булгур

180 г мякоти тыквы

1-2 помидора

1 луковица

2 зубчика чеснока

0,5-1 ч. л. молотой куркумы

соль, перец

зелень

Приготовление:

Залейте булгур 250 мл воды и варите до готовности. На масле минут 10 поджарьте порезанную кубиками тыкву, кубики лука, измельченный чеснок. Добавьте порезанный кубиком помидор, перемешайте. Посолите и поперчите. Добавьте куркуму. Потушите под крышкой еще 10 минут. В сковороду к овощам добавьте булгур, перемешайте и накройте крышкой. Тушите 5-7 мин. В конце посыпьте измельченной зеленью.

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