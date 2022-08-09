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Что добавить к булгуру, чтобы блюдо приобрело новый вкус: этот рецепт приятно удивит вас (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Булгур с тыквой и куркумой – простой рецепт Новость обновлена 09 августа 2022, 10:53
Булгур с тыквой и куркумой – простой рецепт

Результат превосходит все ожидания

Это блюдо на каждый день. Булгур с тыквой можно быстро и просто приготовить за полчаса. Именно тыква придает приятную "изюминку", а куркума, также подходящая для рагу и мяса, — прекрасного цвета.

Рецептом булгура с тыквой поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме. Это блюдо вас приятно удивит. Оно получается очень ярким как снаружи, так и по вкусу.

Как приготовить булгур с тыквой

Ингредиенты:

  • 100 г крупы булгур
  • 180 г мякоти тыквы
  • 1-2 помидора
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 0,5-1 ч. л. молотой куркумы
  • соль, перец
  • зелень

Приготовление:

  1. Залейте булгур 250 мл воды и варите до готовности.
  2. На масле минут 10 поджарьте порезанную кубиками тыкву, кубики лука, измельченный чеснок.
  3. Добавьте порезанный кубиком помидор, перемешайте. Посолите и поперчите. Добавьте куркуму.
  4. Потушите под крышкой еще 10 минут.
  5. В сковороду к овощам добавьте булгур, перемешайте и накройте крышкой. Тушите 5-7 мин. В конце посыпьте измельченной зеленью.

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Теги:
#Рецепты #Тыква #Куркума #Каши #Булгур