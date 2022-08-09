Как законсервировать помидоры на зиму, чтобы они были упругими: секрет вкусных солений

Соленые томаты не менее популярны, чем маринованные огурцы.

Маринованные помидоры и огурцы — это одни из самых популярных солений, которые готовит каждая домохозяйка на зиму. Рецептом закаток из томатов существует большое количество, и каждая хозяйка сможет выбрать тот вариант, который ей по душе. А можно приготовить несколько разных вариантов, и после выбрать лучший. К примеру одним из них могут стать консервированные томаты без кожуры.

Стоит напомнить, что для того, чтобы получить вкусные и упругие помидоры, важно их правильно выбирать. О секретах, которыми пользуются более опытные хозяйки, пишет prostoway.

Как приготовить вкусные маринованные помидоры

Опытные хозяйки выбирают только небольшие и упругие помидоры, поскольку если брать мягкие овощи, то больше всего, что они не выдержат термической обработки, и вместо вкусных и упругих помидорчиков, вы получите неаппетитную томатную кашу. А большие плоды просто будет неудобно доставать из банки.

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Второй "секрет" — томаты важно тщательно вымыть, ведь даже небольшое количество грязи может повлечь за собой размножение вредных микроорганизмов.

Не забывайте также добавить и вкусные "добавки", которые сделают вашу консервацию намного аппетитнее. Это и свежий перчик, специи, укроп, чеснок и даже петрушку с лавровым листом. А маринад можно готовить по своему вкусу: особенно если вы любите пить рассол.

Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.