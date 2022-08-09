Укр

Что приготовить из молодой картошки: необычный рецепт омлета "по-испански"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
380
Рецепт омлета по-испански
Рецепт омлета по-испански

Такое блюдо хорошо сочетается со свежими овощами.

Молодая картошка — это некий деликатес, однако чаще всего ее или жарят или варят. Мы уже рассказывали, что можно добавить к вареному картофелю, чтобы он стал намного вкуснее, а теперь делимся необычным рецептом блюда из молодой картошки, который непременно вам понравится.

Неплохим вариантом для вкусного завтрака или перекуса является картофельный омлет "по-испански". Как сообщает belnovosti, такой омлет когда-то готовили только бедные крестьяне, а теперь это достаточно "модное" блюдо.

Картофельный омлет "по-испански": рецепт

Ингредиенты:

  • картофель (крупный) — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • растительное масло;
  • яйца куриные — 5 шт.;
  • соль.

Способ приготовления:

  • Картофель очистьте и нарежьте полукольцами, а затем обжарьте на разогретом растительном масле в течение 10-12 минут.
  • Лук нарежьте так, как вам нравится, но не очень мелко, чтобы он не сгорел или засохнет, и обжарьте отдельно от картошки.
  • Когда картофель станет мягким, а лук поджарится, переложите овощи в отдельную миску и дайте им остыть.
  • Яйца взбейте, посолите, и залейте остывший картофель и лук. После вылейте это все на разогретую сковороду и жарьте до образования золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом кабачковых котлет, которые остаются вкусными даже на 2-3 день после приготовления.

Теги:
#Рецепт #Картошка #Омлет