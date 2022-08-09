Укр

Нежнейший салат из огурцов на зиму: простой рецепт понравится всем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Рецепт салата из огурцов и перцем
Рецепт салата из огурцов и перцем

Заготовку оценят даже самые заядлые гурманы

Зимой всегда под рукой должна быть простая и в то же время вкусная закуска, например, кабачковое лечо или аджика из перца. Можно также приготовить нежный салат из огурцов и перца, который разойдется в холодную пору очень быстро.

Рецептом консервированных огурцов и перца на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая вкусная заготовка должны быть всегда под рукой, если на пороге появлятся нежданные гости.

Как законсервировать огурцы с перцем на зиму

Ингредиенты:

  • Огурцы — 3 килограмма
  • Сладкий перец — 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Соль — 2-3 ст. ложек
  • Уксус 9% — 8 ст. ложек
  • Укроп — по вкусу
  • Острый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 4 ст. ложки (на каждую банку)
  • Лавровый лист — в каждую банку

Приготовление:

  1. Берем огурцы, моем их в холодной воде. Нарезаем их тонкими ломтиками.
  2. Мелко режем сладкий перец и лук полукольцами.
  3. Складываем перец, лук и огурцы в миску, заливаем уксус и соль. Настаиваем несколько часов (3-4 часов будет достаточно, чтобы пошел сок).
  4. Если делаем заготовку на одну трехлитровую банку, заливаем на донышко 4 ложки растительного масла. Если на две 1,5 литровых, то в каждую заливаем по столько же.
  5. Кладем сверху нарезанный острый перец.
  6. Утрамбовываем сладкий перец, лук и огурцы в банки.
  7. Стерилизуем банку в течение 20 минут, закатываем ее, оставляем остывать вверх ногами.
  8. Оставляем соленья в прохладном месте на хранение. Пробу можно снимать через 3-4 дня.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет замариновать помидоры на скорую руку. Это может быть закуской или же гарниром к основному блюду.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Огурцы #Консервация