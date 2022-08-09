Нежнейший салат из огурцов на зиму: простой рецепт понравится всем

Заготовку оценят даже самые заядлые гурманы

Зимой всегда под рукой должна быть простая и в то же время вкусная закуска, например, кабачковое лечо или аджика из перца. Можно также приготовить нежный салат из огурцов и перца, который разойдется в холодную пору очень быстро.

Рецептом консервированных огурцов и перца на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая вкусная заготовка должны быть всегда под рукой, если на пороге появлятся нежданные гости.

Как законсервировать огурцы с перцем на зиму

Ингредиенты:

Огурцы — 3 килограмма

Сладкий перец — 1 килограмм

Лук репчатый — 1 кг

Соль — 2-3 ст. ложек

Уксус 9% — 8 ст. ложек

Укроп — по вкусу

Острый перец — по вкусу

Растительное масло — 4 ст. ложки (на каждую банку)

Лавровый лист — в каждую банку

Приготовление:

Берем огурцы, моем их в холодной воде. Нарезаем их тонкими ломтиками. Мелко режем сладкий перец и лук полукольцами. Складываем перец, лук и огурцы в миску, заливаем уксус и соль. Настаиваем несколько часов (3-4 часов будет достаточно, чтобы пошел сок). Если делаем заготовку на одну трехлитровую банку, заливаем на донышко 4 ложки растительного масла. Если на две 1,5 литровых, то в каждую заливаем по столько же. Кладем сверху нарезанный острый перец. Утрамбовываем сладкий перец, лук и огурцы в банки. Стерилизуем банку в течение 20 минут, закатываем ее, оставляем остывать вверх ногами. Оставляем соленья в прохладном месте на хранение. Пробу можно снимать через 3-4 дня.

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