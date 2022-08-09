Нежнейший салат из огурцов на зиму: простой рецепт понравится всем
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Заготовку оценят даже самые заядлые гурманы
Зимой всегда под рукой должна быть простая и в то же время вкусная закуска, например, кабачковое лечо или аджика из перца. Можно также приготовить нежный салат из огурцов и перца, который разойдется в холодную пору очень быстро.
Рецептом консервированных огурцов и перца на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая вкусная заготовка должны быть всегда под рукой, если на пороге появлятся нежданные гости.
Как законсервировать огурцы с перцем на зиму
Ингредиенты:
- Огурцы — 3 килограмма
- Сладкий перец — 1 килограмм
- Лук репчатый — 1 кг
- Соль — 2-3 ст. ложек
- Уксус 9% — 8 ст. ложек
- Укроп — по вкусу
- Острый перец — по вкусу
- Растительное масло — 4 ст. ложки (на каждую банку)
- Лавровый лист — в каждую банку
Приготовление:
- Берем огурцы, моем их в холодной воде. Нарезаем их тонкими ломтиками.
- Мелко режем сладкий перец и лук полукольцами.
- Складываем перец, лук и огурцы в миску, заливаем уксус и соль. Настаиваем несколько часов (3-4 часов будет достаточно, чтобы пошел сок).
- Если делаем заготовку на одну трехлитровую банку, заливаем на донышко 4 ложки растительного масла. Если на две 1,5 литровых, то в каждую заливаем по столько же.
- Кладем сверху нарезанный острый перец.
- Утрамбовываем сладкий перец, лук и огурцы в банки.
- Стерилизуем банку в течение 20 минут, закатываем ее, оставляем остывать вверх ногами.
- Оставляем соленья в прохладном месте на хранение. Пробу можно снимать через 3-4 дня.
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