Кабачковое лечо на зиму: добавьте всего 1 ингредиент для пикантности и за уши не оттащишь
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Вкусное сочетание кабачков и болгарского сладкого перца
Лечо — отличная овощная закуска на зиму, которую любят многие украинцы.
Стоит только уделить немного времени для приготовления заготовки и вкус лета останется с вами и зимой, когда вы откроете баночку заготовленного лечо. Рецептом кабачкового лечо поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Для пикантности блюда возьмем чеснок.
Как приготовить кабачковое лечо с чесноком
Ингредиенты на 2 кг кабачков:
- 1 кг сладкого перца
- 15 зубчиков чеснока
- 1/2 стакана растительного масла, 400 г томатной пасты
- 5-6 горошин чёрного перца
- 5-6 лавровых листьев
- 1/2 стакана 9%-го уксуса
- 2/3 стакана сахара
- 1 ст. л. соли
Приготовление:
- Кабачки чистим от кожицы и семян, нарезаем кубиками. Сладкий перец моем, удаляем семена, нарезаем соломкой.
- Соединяем в кастрюле кабачки и перец. Добавляем соль, сахар, растительное масло, томатную пасту и немного воды (1-2 стакана). Тушим 40 минут. В конце варки добавляем измельчённый чеснок, чёрный перец, лавровый лист и уксус.
- Горячее лечо расфасовываем в стерилизованные банки, закатываем.
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