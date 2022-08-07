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Кабачковое лечо на зиму: добавьте всего 1 ингредиент для пикантности и за уши не оттащишь

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лечо из кабачков и болгарского перца с чесноком
Лечо из кабачков и болгарского перца с чесноком

Вкусное сочетание кабачков и болгарского сладкого перца

Лечо — отличная овощная закуска на зиму, которую любят многие украинцы.

Стоит только уделить немного времени для приготовления заготовки и вкус лета останется с вами и зимой, когда вы откроете баночку заготовленного лечо. Рецептом кабачкового лечо поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Для пикантности блюда возьмем чеснок.

Как приготовить кабачковое лечо с чесноком

Ингредиенты на 2 кг кабачков:

  • 1 кг сладкого перца
  • 15 зубчиков чеснока
  • 1/2 стакана растительного масла, 400 г томатной пасты
  • 5-6 горошин чёрного перца
  • 5-6 лавровых листьев
  • 1/2 стакана 9%-го уксуса
  • 2/3 стакана сахара
  • 1 ст. л. соли

Приготовление:

  1. Кабачки чистим от кожицы и семян, нарезаем кубиками. Сладкий перец моем, удаляем семена, нарезаем соломкой.
  2. Соединяем в кастрюле кабачки и перец. Добавляем соль, сахар, растительное масло, томатную пасту и немного воды (1-2 стакана). Тушим 40 минут. В конце варки добавляем измельчённый чеснок, чёрный перец, лавровый лист и уксус.
  3. Горячее лечо расфасовываем в стерилизованные банки, закатываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачково-баклажанную икру на зиму. В этих ингредиентах летом нет недостатка.

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#Кабачки #Рецепты #Консервация #Лечо