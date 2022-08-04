Что добавить в кабачковую икру, чтобы стало еще вкуснее: секрет насыщенного вкуса заготовки
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Домашняя кабачковая икра невероятно вкусная с добавлением еще одного овоща
Кабачок — универсальный овощ для консервации. Его можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Популярное в украинцев блюдо — кабачковая икра, классическим рецептом которой мы делились ранее.
Сегодня "Телеграф" предлагает вам ознакомится с рецептом кабачковой икры с баклажанами. В этих ингредиентах летом нет недостатка. Из такого количества получится 3 литровых банки икры, пишет vazhnoznat.
Как сделать кабачковую икру с баклажанами
Ингредиенты:
- 1700 г кабачков
- 1 кг баклажанов
- 500 г моркови
- 400 г репчатого лука
- 1 головка чеснока
- 300 мл растительного масла
- 200 г томатной пасты
- 1 ч. л. смеси перцев
- 2 ст. л. 9%-го уксуса
- 3 ст. л. соли
- 2 ч. л. сахара
Приготовление:
- Кабачки промываем и очищаем от кожуры. Кончики и семена овощей удаляем. Кабачки нарезаем небольшими кусочками. То же самое делаем и с баклажанами.
- Морковь также промываем, обрезаем хвостик и кончики. Очищаем овощ от кожуры и нарезаем крупными кружочками. Удаляем кожуру репчатого лука и промываем овощ. Измельчаем крупными кубиками. Чеснок чистим и натираем на средней терке.
- Готовим кабачково-баклажанную икру в кастрюле с толстым дном из нержавеющей стали.
- Вливаем туда растительное масло и добавляем репчатый лук с морковью. На умеренном огне доводим овощи до кипения, затем уменьшаем огонь и тушим 15 минут при слабом кипении. Периодически помешиваем.
- Добавляем в емкость баклажаны и кабачки. Перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим после закипания еще 30 минут на медленном огне, периодически помешивая.
- Затем измельчаем овощи блендером до однородной консистенции. Добавляем томатную пасту, соль, сахар и смесь перцев. Перемешиваем и возвращаем кастрюлю с икрой на медленный огонь. Тушим еще 20 минут.
- В конце приготовления добавляем уксус и чеснок. Перемешиваем и тушим еще 5 минут. Пока овощи готовятся, стерилизуем тару. Перекладываем икру в банки и закатываем крышками.
- Переворачиваем банки и накрываем полотенцем или одеялом до полного остывания. Храним кабачково-баклажанную икру в темном месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачковую икру, чтобы она не пригорела. В этом случае важно выбрать правильную посуду.