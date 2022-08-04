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Что добавить в кабачковую икру, чтобы стало еще вкуснее: секрет насыщенного вкуса заготовки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кабачково-баклажанная икра на зиму - как приготовить
Кабачково-баклажанная икра на зиму - как приготовить

Домашняя кабачковая икра невероятно вкусная с добавлением еще одного овоща

Кабачок — универсальный овощ для консервации. Его можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Популярное в украинцев блюдо — кабачковая икра, классическим рецептом которой мы делились ранее.

Сегодня "Телеграф" предлагает вам ознакомится с рецептом кабачковой икры с баклажанами. В этих ингредиентах летом нет недостатка. Из такого количества получится 3 литровых банки икры, пишет vazhnoznat.

Как сделать кабачковую икру с баклажанами

Ингредиенты:

  • 1700 г кабачков
  • 1 кг баклажанов
  • 500 г моркови
  • 400 г репчатого лука
  • 1 головка чеснока
  • 300 мл растительного масла
  • 200 г томатной пасты
  • 1 ч. л. смеси перцев
  • 2 ст. л. 9%-го уксуса
  • 3 ст. л. соли
  • 2 ч. л. сахара

Приготовление:

  1. Кабачки промываем и очищаем от кожуры. Кончики и семена овощей удаляем. Кабачки нарезаем небольшими кусочками. То же самое делаем и с баклажанами.
  2. Морковь также промываем, обрезаем хвостик и кончики. Очищаем овощ от кожуры и нарезаем крупными кружочками. Удаляем кожуру репчатого лука и промываем овощ. Измельчаем крупными кубиками. Чеснок чистим и натираем на средней терке.
  3. Готовим кабачково-баклажанную икру в кастрюле с толстым дном из нержавеющей стали.
  4. Вливаем туда растительное масло и добавляем репчатый лук с морковью. На умеренном огне доводим овощи до кипения, затем уменьшаем огонь и тушим 15 минут при слабом кипении. Периодически помешиваем.
  5. Добавляем в емкость баклажаны и кабачки. Перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим после закипания еще 30 минут на медленном огне, периодически помешивая.
  6. Затем измельчаем овощи блендером до однородной консистенции. Добавляем томатную пасту, соль, сахар и смесь перцев. Перемешиваем и возвращаем кастрюлю с икрой на медленный огонь. Тушим еще 20 минут.
  7. В конце приготовления добавляем уксус и чеснок. Перемешиваем и тушим еще 5 минут. Пока овощи готовятся, стерилизуем тару. Перекладываем икру в банки и закатываем крышками.
  8. Переворачиваем банки и накрываем полотенцем или одеялом до полного остывания. Храним кабачково-баклажанную икру в темном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачковую икру, чтобы она не пригорела. В этом случае важно выбрать правильную посуду.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Баклажаны #Консервация #Кабачковая икра