Как готовить кабачковую икру на зиму, чтобы она не пригорела: проще рецепта нет (видео)

Чтобы приготовить идеальную кабачковую икру, нужно знать простую уловку

Кабачок – универсальный овощ для консервации, который можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Излюбленное блюдо из кабачков – икра. Если готовить ее в домашних условиях, то она получается намного вкуснее магазинной.

Чтобы кабачковая икра в процессе варки не пригорела, важно выбрать правильную посуду. Простым рецептом кабачковой икры, которую можно употреблять сейчас или заготовить на зиму, поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram.

Ингредиенты (в расчёте на банку объемом 1 л):

1 кг очищенных кабачков

250 г моркови

300 г лука

80 г томатной пасты или кетчупа

40-50 г растительного масла

ст. ложка сахара

ч. ложка соли, молотый перец, кориандр🧂

1 ст. ложка уксуса

Способ приготовления:

На растительном масле обжариваем нарезанный лук 3 минуты. Добавляем натертую морковь, жарим еще 4 минуты. Добавляем томат, перемешиваем и тушим 3 минуты. Перекладываем всю массу в кастрюлю. Добавляем кабачок, нарезанный кубиком (кабачок очистить от кожуры, а если он старый, то очистить и от семян и мякоти). Добавляем соль, перец, сахар, кориандр. Готовим на малом огне, при закрытой крышке, регулярно перемешивая, пока кабачок не станет мягким. Обязательно: кастрюля должна быть с толстым дном, в противном случае масса будет прилипать. Когда кабачок станет мягким – достаем и перебиваем в однородную массу блендером. Ставим обратно на огонь, доводим до кипения и выключаем. Вливаем уксус, вымешиваем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму с чесноком. Овощи получаются пикантными, хрустящими и очень вкусными.