Как готовить кабачковую икру на зиму, чтобы она не пригорела: проще рецепта нет (видео)
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Чтобы приготовить идеальную кабачковую икру, нужно знать простую уловку
Кабачок – универсальный овощ для консервации, который можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Излюбленное блюдо из кабачков – икра. Если готовить ее в домашних условиях, то она получается намного вкуснее магазинной.
Чтобы кабачковая икра в процессе варки не пригорела, важно выбрать правильную посуду. Простым рецептом кабачковой икры, которую можно употреблять сейчас или заготовить на зиму, поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram.
Ингредиенты (в расчёте на банку объемом 1 л):
- 1 кг очищенных кабачков
- 250 г моркови
- 300 г лука
- 80 г томатной пасты или кетчупа
- 40-50 г растительного масла
- ст. ложка сахара
- ч. ложка соли, молотый перец, кориандр🧂
- 1 ст. ложка уксуса
Способ приготовления:
- На растительном масле обжариваем нарезанный лук 3 минуты. Добавляем натертую морковь, жарим еще 4 минуты. Добавляем томат, перемешиваем и тушим 3 минуты.
- Перекладываем всю массу в кастрюлю. Добавляем кабачок, нарезанный кубиком (кабачок очистить от кожуры, а если он старый, то очистить и от семян и мякоти).
- Добавляем соль, перец, сахар, кориандр. Готовим на малом огне, при закрытой крышке, регулярно перемешивая, пока кабачок не станет мягким. Обязательно: кастрюля должна быть с толстым дном, в противном случае масса будет прилипать.
- Когда кабачок станет мягким – достаем и перебиваем в однородную массу блендером. Ставим обратно на огонь, доводим до кипения и выключаем. Вливаем уксус, вымешиваем.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму с чесноком. Овощи получаются пикантными, хрустящими и очень вкусными.