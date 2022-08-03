Укр

Как готовить кабачковую икру на зиму, чтобы она не пригорела: проще рецепта нет (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
371
Домашняя кабачковая икра неверотяно вкусная Новость обновлена 03 августа 2022, 17:49
Домашняя кабачковая икра неверотяно вкусная

Чтобы приготовить идеальную кабачковую икру, нужно знать простую уловку

Кабачок – универсальный овощ для консервации, который можно закрыть на зиму с маринадом или добавить к "закрутке" с другими овощами. Излюбленное блюдо из кабачков – икра. Если готовить ее в домашних условиях, то она получается намного вкуснее магазинной.

Чтобы кабачковая икра в процессе варки не пригорела, важно выбрать правильную посуду. Простым рецептом кабачковой икры, которую можно употреблять сейчас или заготовить на зиму, поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram.

Ингредиенты (в расчёте на банку объемом 1 л):

  • 1 кг очищенных кабачков
  • 250 г моркови
  • 300 г лука
  • 80 г томатной пасты или кетчупа
  • 40-50 г растительного масла
  • ст. ложка сахара
  • ч. ложка соли, молотый перец, кориандр🧂
  • 1 ст. ложка уксуса

Способ приготовления:

  1. На растительном масле обжариваем нарезанный лук 3 минуты. Добавляем натертую морковь, жарим еще 4 минуты. Добавляем томат, перемешиваем и тушим 3 минуты.
  2. Перекладываем всю массу в кастрюлю. Добавляем кабачок, нарезанный кубиком (кабачок очистить от кожуры, а если он старый, то очистить и от семян и мякоти).
  3. Добавляем соль, перец, сахар, кориандр. Готовим на малом огне, при закрытой крышке, регулярно перемешивая, пока кабачок не станет мягким. Обязательно: кастрюля должна быть с толстым дном, в противном случае масса будет прилипать.
  4. Когда кабачок станет мягким – достаем и перебиваем в однородную массу блендером. Ставим обратно на огонь, доводим до кипения и выключаем. Вливаем уксус, вымешиваем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму с чесноком. Овощи получаются пикантными, хрустящими и очень вкусными.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Кабачковая икра