Супербыстрый способ замариновать кабачки на зиму: этот рецепт вы заберете в избранное (видео)
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Законсервировать кабачки очень просто, если знать несколько секретов
Сезон "закруток" в самом разгаре. Кроме традиционных маринованных огурцов или консервированных помидоров на зиму можно заготовить и другие овощи, в частности, кабачки. Сделать это легко и просто. За счет того, что рецепт не предполагает приготовления маринада, у вас уйдет минимальное количество времени на заготовку плодов.
Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных кабачков кружочками с овощами на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте до конца страницы.
Ингредиенты на 1-литровую банку:
- кабачки – 1-2 шт. (лучше выбирать молодые кабачки)
- морковь – 1 шт.
- перец – 0,5 шт.
Специи:
- соцветия укропа – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- душистый перец – 3 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
Маринад:
- растительное масло – 1 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- На дно банки уложить соцветия укропа, зубчики чеснока, душистый перец и лавровый лист.
- Нарезать кабачки кружочками толщиной по 0,5 см.
- Наполнить банки нарезанными кабачками наполовину. Добавить морковь, порезанную кружочками, и ломтики перца.
- Заполнить оставшуюся часть банки кабачками, плотно укладывая овощи.
- Добавить все ингредиенты маринада.
- Залить кабачки кипятком и неплотно прикрыть крышками. Отправить стерилизоваться: дно кастрюли застелить чистой тканью, залить воду, поставить банки. Стерилизовать 10 минут с момента закипания.
- Вынуть банки и сразу герметично закрутить. Если на дне останется нерастворившийся сахар или соль, аккуратно перемешайте, перевернув банки. Перевернуть банки дном кверху, обернуть одеялом и оставить до полного остывания.
Готово! Кабачки получаются хрустящими, кисло-сладкими и отлично сохраняются.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных персиков, которые намного вкуснее магазинных. А еще мы рассказывали о том, с чем законсервировать фасоль на зиму.