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Супербыстрый способ замариновать кабачки на зиму: этот рецепт вы заберете в избранное (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованные кабачки хрустят и имеют кисло-сладкий вкус
Маринованные кабачки хрустят и имеют кисло-сладкий вкус

Законсервировать кабачки очень просто, если знать несколько секретов

Сезон "закруток" в самом разгаре. Кроме традиционных маринованных огурцов или консервированных помидоров на зиму можно заготовить и другие овощи, в частности, кабачки. Сделать это легко и просто. За счет того, что рецепт не предполагает приготовления маринада, у вас уйдет минимальное количество времени на заготовку плодов.

Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных кабачков кружочками с овощами на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте до конца страницы.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

  • кабачки – 1-2 шт. (лучше выбирать молодые кабачки)
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 0,5 шт.

Специи:

  • соцветия укропа – 1 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • душистый перец – 3 шт.
  • лавровый лист – 1 шт.

Маринад:

  • растительное масло – 1 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. На дно банки уложить соцветия укропа, зубчики чеснока, душистый перец и лавровый лист.
  2. Нарезать кабачки кружочками толщиной по 0,5 см.
  3. Наполнить банки нарезанными кабачками наполовину. Добавить морковь, порезанную кружочками, и ломтики перца.
  4. Заполнить оставшуюся часть банки кабачками, плотно укладывая овощи.
  5. Добавить все ингредиенты маринада.
  6. Залить кабачки кипятком и неплотно прикрыть крышками. Отправить стерилизоваться: дно кастрюли застелить чистой тканью, залить воду, поставить банки. Стерилизовать 10 минут с момента закипания.
  7. Вынуть банки и сразу герметично закрутить. Если на дне останется нерастворившийся сахар или соль, аккуратно перемешайте, перевернув банки. Перевернуть банки дном кверху, обернуть одеялом и оставить до полного остывания.

Готово! Кабачки получаются хрустящими, кисло-сладкими и отлично сохраняются.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных персиков, которые намного вкуснее магазинных. А еще мы рассказывали о том, с чем законсервировать фасоль на зиму.

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#Рецепт #Кабачки #Рецепты #Консервация