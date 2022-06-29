Супербыстрый способ замариновать кабачки на зиму: этот рецепт вы заберете в избранное (видео)

Законсервировать кабачки очень просто, если знать несколько секретов

Сезон "закруток" в самом разгаре. Кроме традиционных маринованных огурцов или консервированных помидоров на зиму можно заготовить и другие овощи, в частности, кабачки. Сделать это легко и просто. За счет того, что рецепт не предполагает приготовления маринада, у вас уйдет минимальное количество времени на заготовку плодов.

Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных кабачков кружочками с овощами на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Чтобы просмотреть видео приготовления, доскролльте до конца страницы.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

кабачки – 1-2 шт. (лучше выбирать молодые кабачки)

морковь – 1 шт.

перец – 0,5 шт.

Специи:

соцветия укропа – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

душистый перец – 3 шт.

лавровый лист – 1 шт.

Маринад:

растительное масло – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

На дно банки уложить соцветия укропа, зубчики чеснока, душистый перец и лавровый лист. Нарезать кабачки кружочками толщиной по 0,5 см. Наполнить банки нарезанными кабачками наполовину. Добавить морковь, порезанную кружочками, и ломтики перца. Заполнить оставшуюся часть банки кабачками, плотно укладывая овощи. Добавить все ингредиенты маринада. Залить кабачки кипятком и неплотно прикрыть крышками. Отправить стерилизоваться: дно кастрюли застелить чистой тканью, залить воду, поставить банки. Стерилизовать 10 минут с момента закипания. Вынуть банки и сразу герметично закрутить. Если на дне останется нерастворившийся сахар или соль, аккуратно перемешайте, перевернув банки. Перевернуть банки дном кверху, обернуть одеялом и оставить до полного остывания.

Готово! Кабачки получаются хрустящими, кисло-сладкими и отлично сохраняются.

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