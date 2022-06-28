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С чем законсервировать фасоль на зиму, чтобы она была пикантной: секретный ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Фасоль в томатном соке на зиму
Фасоль в томатном соке на зиму

Вариант заготовки на зиму в томатном соке

Хозяйки часто консервируют овощи в кетчупе или томатном соке. Благодаря этим добавкам блюда получаются очень пикантным, а сами овощи хрустящими.

Фасоль, заготовленная на зиму в томатном соке — консервация, которая пригодится вам, когда нужно будет дополнить ужин чем-нибудь вкусным и сочным, сварить суп или просто перекусить. Рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 1 кг фасоли,
  • 2 кг томатов,
  • 1 кг репчатого лука,
  • 500 г болгарского перца,
  • 1 стручок острого перца,
  • специи по вкусу,
  • 3 ст. ложки 9% уксуса,
  • 1 ст. ложка соли,
  • 3 ст ложки сахара.

Приготовление:

  1. Фасоль отвариваем с добавлением специи до полуготовности.
  2. Томаты, лук, острый и болгарский перец измельчаем или пропускаем через мясорубку. Томаты, можно предварительно почистить.
  3. Переливаем овощную смесь в емкость для варки и варим в течение 15 минут. Добавляем фасоль, соль и сахар. Варим в течение 40 минут и вливаем уксус. Варим еще 5 минут.
  4. Раскладываем фасоль в соке по банкам и стерилизуем литровые банки в течение 10 минут на водяной бане. Закупориваем, переворачиваем и укутываем. Если вы собираетесь хранить фасоль в холодильнике, то стерилизация не обязательна.

Для большей пикантности и аромата можно добавить базилик и чеснок.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов. А также мы писали, как заготовить на зиму перец с маслом и специями.

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#Рецепты #Консервация