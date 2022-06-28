С чем законсервировать фасоль на зиму, чтобы она была пикантной: секретный ингредиент

Вариант заготовки на зиму в томатном соке

Хозяйки часто консервируют овощи в кетчупе или томатном соке. Благодаря этим добавкам блюда получаются очень пикантным, а сами овощи хрустящими.

Фасоль, заготовленная на зиму в томатном соке — консервация, которая пригодится вам, когда нужно будет дополнить ужин чем-нибудь вкусным и сочным, сварить суп или просто перекусить. Рецептом поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

1 кг фасоли,

2 кг томатов,

1 кг репчатого лука,

500 г болгарского перца,

1 стручок острого перца,

специи по вкусу,

3 ст. ложки 9% уксуса,

1 ст. ложка соли,

3 ст ложки сахара.

Приготовление:

Фасоль отвариваем с добавлением специи до полуготовности. Томаты, лук, острый и болгарский перец измельчаем или пропускаем через мясорубку. Томаты, можно предварительно почистить. Переливаем овощную смесь в емкость для варки и варим в течение 15 минут. Добавляем фасоль, соль и сахар. Варим в течение 40 минут и вливаем уксус. Варим еще 5 минут. Раскладываем фасоль в соке по банкам и стерилизуем литровые банки в течение 10 минут на водяной бане. Закупориваем, переворачиваем и укутываем. Если вы собираетесь хранить фасоль в холодильнике, то стерилизация не обязательна.

Для большей пикантности и аромата можно добавить базилик и чеснок.

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