З чим законсервувати квасолю на зиму, щоб вона була пікантною: секретний інгредієнт
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Варіант заготівлі на зиму у томатному соку
Господині часто консервують овочі в кетчупі чи томатному соку. Завдяки цим добавкам страви виходять дуже пікантними, а самі овочі хрусткими.
Квасоля, заготовлена на зиму в томатному соку — консервація, яка стане вам у пригоді, коли потрібно буде доповнити вечерю чимось смачним і соковитим, зварити суп або просто перекусити. Рецептом поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- 1 кг квасолі,
- 2 кг томатів,
- 1 кг цибулі,
- 500 г болгарського перцю,
- 1 стручок гострого перцю,
- спеції за смаком,
- 3 ст. ложки 9% оцту,
- 1 ст. ложка солі,
- 3 ст. ложки цукру.
Приготування:
- Квасолю відварюємо з додаванням спеції до напівготовності.
- Томати, цибулю, гострий та болгарський перець подрібнюємо або пропускаємо через м’ясорубку. Томати можна попередньо почистити.
- Переливаємо овочеву суміш у ємність для варіння та варимо протягом 15 хвилин. Додаємо квасолю, сіль та цукор. Варимо протягом 40 хвилин і вливаємо оцет. Варимо ще 5 хвилин.
- Розкладаємо квасолю в соку по банках та стерилізуємо літрові банки протягом 10 хвилин на водяній бані. Закорковуємо, перевертаємо та укутуємо. Якщо ви збираєтеся зберігати квасолю в холодильнику, то стерилізація не є обов’язковою.
Для більшої пікантності та аромату можна додати базилік та часник.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів. А також ми писали, як заготовити на зиму перець з олією та спеціями.