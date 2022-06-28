З чим законсервувати квасолю на зиму, щоб вона була пікантною: секретний інгредієнт

Варіант заготівлі на зиму у томатному соку

Господині часто консервують овочі в кетчупі чи томатному соку. Завдяки цим добавкам страви виходять дуже пікантними, а самі овочі хрусткими.

Квасоля, заготовлена на зиму в томатному соку — консервація, яка стане вам у пригоді, коли потрібно буде доповнити вечерю чимось смачним і соковитим, зварити суп або просто перекусити. Рецептом поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

1 кг квасолі,

2 кг томатів,

1 кг цибулі,

500 г болгарського перцю,

1 стручок гострого перцю,

спеції за смаком,

3 ст. ложки 9% оцту,

1 ст. ложка солі,

3 ст. ложки цукру.

Приготування:

Квасолю відварюємо з додаванням спеції до напівготовності. Томати, цибулю, гострий та болгарський перець подрібнюємо або пропускаємо через м’ясорубку. Томати можна попередньо почистити. Переливаємо овочеву суміш у ємність для варіння та варимо протягом 15 хвилин. Додаємо квасолю, сіль та цукор. Варимо протягом 40 хвилин і вливаємо оцет. Варимо ще 5 хвилин. Розкладаємо квасолю в соку по банках та стерилізуємо літрові банки протягом 10 хвилин на водяній бані. Закорковуємо, перевертаємо та укутуємо. Якщо ви збираєтеся зберігати квасолю в холодильнику, то стерилізація не є обов’язковою.

Для більшої пікантності та аромату можна додати базилік та часник.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів. А також ми писали, як заготовити на зиму перець з олією та спеціями.