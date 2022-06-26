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Швидкі мариновані баклажани: виходить з першого разу навіть у недосвідченої господині

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Швидкий рецепт маринованих баклажанів Новина оновлена 26 червня 2022, 18:24
Швидкий рецепт маринованих баклажанів

Дивовижні баклажани та відмінний смак

З простого, але корисного баклажану виходять дуже смачні страви, особливо користуються великою популярністю рулетики із синеньких.

Простим рецептом маринованих баклажанів поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.

Інгредієнти:

  • баклажани невеликі — 5 шт.
  • перець болгарський — 3 шт.
  • цибуля середнього розміру — 3 шт.
  • оцет — 125 мл
  • олія — 60 мл
  • вода для приготування розсолу — 500 мл
  • часник — 8 зубчиків
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою
  • зелень петрушки

Приготування:

  1. Баклажани миємо, зрізаємо листя і проварюємо протягом 5 хвилин, після чого остуджуємо і нарізаємо кільцями завтовшки близько 1,5 см.
  2. Дрібно рубаємо зелень. Нарізаємо цибулю кільцями. Часник пропускаємо через прес. Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння і нарізаємо півкільцями.
  3. Готуємо маринад: з’єднуємо в одному посуді воду, олію, оцет і сіль. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, після чого остуджуємо.
  4. На дно каструлі або ємності, в якій маринуватимуться синенькі, укладаємо болгарський перець, потім цибулю кільцями, баклажани.
  5. Змащуємо часником і посипаємо зеленню кожен шматочок баклажана.
  6. Повторюємо шари, доки не закінчаться баклажани. Заливаємо ємність розсолом і прибираємо в холодильник на 15-20 хвилин. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів по-корейськи — сподобаються всім.

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#Рецепти #Баклажани