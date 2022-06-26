Швидкі мариновані баклажани: виходить з першого разу навіть у недосвідченої господині

Дивовижні баклажани та відмінний смак

З простого, але корисного баклажану виходять дуже смачні страви, особливо користуються великою популярністю рулетики із синеньких.

Простим рецептом маринованих баклажанів поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.

Інгредієнти:

баклажани невеликі — 5 шт.

перець болгарський — 3 шт.

цибуля середнього розміру — 3 шт.

оцет — 125 мл

олія — 60 мл

вода для приготування розсолу — 500 мл

часник — 8 зубчиків

сіль — 1 ст. л. з гіркою

зелень петрушки

Приготування:

Баклажани миємо, зрізаємо листя і проварюємо протягом 5 хвилин, після чого остуджуємо і нарізаємо кільцями завтовшки близько 1,5 см. Дрібно рубаємо зелень. Нарізаємо цибулю кільцями. Часник пропускаємо через прес. Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння і нарізаємо півкільцями. Готуємо маринад: з’єднуємо в одному посуді воду, олію, оцет і сіль. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, після чого остуджуємо. На дно каструлі або ємності, в якій маринуватимуться синенькі, укладаємо болгарський перець, потім цибулю кільцями, баклажани. Змащуємо часником і посипаємо зеленню кожен шматочок баклажана. Повторюємо шари, доки не закінчаться баклажани. Заливаємо ємність розсолом і прибираємо в холодильник на 15-20 хвилин. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів по-корейськи — сподобаються всім.