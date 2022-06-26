Швидкі мариновані баклажани: виходить з першого разу навіть у недосвідченої господині
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 782
Дивовижні баклажани та відмінний смак
З простого, але корисного баклажану виходять дуже смачні страви, особливо користуються великою популярністю рулетики із синеньких.
Простим рецептом маринованих баклажанів поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.
Інгредієнти:
- баклажани невеликі — 5 шт.
- перець болгарський — 3 шт.
- цибуля середнього розміру — 3 шт.
- оцет — 125 мл
- олія — 60 мл
- вода для приготування розсолу — 500 мл
- часник — 8 зубчиків
- сіль — 1 ст. л. з гіркою
- зелень петрушки
Приготування:
- Баклажани миємо, зрізаємо листя і проварюємо протягом 5 хвилин, після чого остуджуємо і нарізаємо кільцями завтовшки близько 1,5 см.
- Дрібно рубаємо зелень. Нарізаємо цибулю кільцями. Часник пропускаємо через прес. Перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння і нарізаємо півкільцями.
- Готуємо маринад: з’єднуємо в одному посуді воду, олію, оцет і сіль. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, після чого остуджуємо.
- На дно каструлі або ємності, в якій маринуватимуться синенькі, укладаємо болгарський перець, потім цибулю кільцями, баклажани.
- Змащуємо часником і посипаємо зеленню кожен шматочок баклажана.
- Повторюємо шари, доки не закінчаться баклажани. Заливаємо ємність розсолом і прибираємо в холодильник на 15-20 хвилин. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів по-корейськи — сподобаються всім.