Ідеальна закуска на зиму: рецепт пікантних баклажанів по-корейськи

Ця закуска в домашніх умовах готується напрочуд просто

Цей корисний овоч чудово поєднується з іншими продуктами. Згадаймо хоча б популярні рулетики із синеньких. "Кади-ча" — це пікантна та оригінальна закуска з баклажанів.

Традиційно баклажани по-корейськи приправляють спеціями та заливають заправкою. Рецептом цієї страви на зиму поділилися у блозі про закатки в Інстаграмі.

Інгредієнти:

баклажани 1,2 кг;

цибуля ріпчаста — 300 г;

перець болгарський — 500 г;

перець гіркий 1 шт.;

помідори 600 г;

часник — 1 головка;

сіль 2,5 ч. л.;

цукор 1,5 ч. л.;

есенція 70% 1 год.

коріандр мелений — 1,5 ч.л.

Приготування:

Баклажани нарізаємо соломкою. Посипаємо густо сіллю, перемішуємо та залишаємо на 30 хв. Помідори нарізаємо довільно, перці соломкою, цибулю півкільцями. Обсмажуємо цибулю на великій кількості олії до золотистого кольору. Додаємо помідори. Смажимо, помішуючи, 10 хв. Додаємо перці та тушкуємо, весь час перемішуючи, 5 хв. Баклажани миємо, віджимаємо, додаємо до овочів. Солимо, додаємо цукор і посипаємо коріандром. Перемішуємо, смажимо 15 хв, помішуючи. За 1 хв до готовності додаємо дрібно рубаний часник та оцет. Розкладаємо суміш по стерилізованим банкам (3 шт. по 700 мл) стерильною ложкою, закочуємо стерилізованими кришками. Перевертаємо вгору дном, укутуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно виростити баклажани, щоб страви з них виходили смачними та корисними.