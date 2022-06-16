Ідеальна закуска на зиму: рецепт пікантних баклажанів по-корейськи
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Ця закуска в домашніх умовах готується напрочуд просто
Цей корисний овоч чудово поєднується з іншими продуктами. Згадаймо хоча б популярні рулетики із синеньких. "Кади-ча" — це пікантна та оригінальна закуска з баклажанів.
Традиційно баклажани по-корейськи приправляють спеціями та заливають заправкою. Рецептом цієї страви на зиму поділилися у блозі про закатки в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- баклажани 1,2 кг;
- цибуля ріпчаста — 300 г;
- перець болгарський — 500 г;
- перець гіркий 1 шт.;
- помідори 600 г;
- часник — 1 головка;
- сіль 2,5 ч. л.;
- цукор 1,5 ч. л.;
- есенція 70% 1 год.
- коріандр мелений — 1,5 ч.л.
Приготування:
- Баклажани нарізаємо соломкою. Посипаємо густо сіллю, перемішуємо та залишаємо на 30 хв.
- Помідори нарізаємо довільно, перці соломкою, цибулю півкільцями.
- Обсмажуємо цибулю на великій кількості олії до золотистого кольору.
- Додаємо помідори. Смажимо, помішуючи, 10 хв.
- Додаємо перці та тушкуємо, весь час перемішуючи, 5 хв.
- Баклажани миємо, віджимаємо, додаємо до овочів. Солимо, додаємо цукор і посипаємо коріандром. Перемішуємо, смажимо 15 хв, помішуючи.
- За 1 хв до готовності додаємо дрібно рубаний часник та оцет.
- Розкладаємо суміш по стерилізованим банкам (3 шт. по 700 мл) стерильною ложкою, закочуємо стерилізованими кришками. Перевертаємо вгору дном, укутуємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно виростити баклажани, щоб страви з них виходили смачними та корисними.