Так перець на зиму ви ще не готували: рецепт страви в олії з травами
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Виходить так смачно, що важко стриматись і не з’їсти всю банку за раз
Страви з цього смачного та корисного овоча можуть бути різноманітними. Можна приготувати не лише популярні фаршировані перці, а й закотити їх на зиму, щоб насолодитися стравою під час новорічних свят.
Рецептом перців у олії з травами поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною і ситною, і відмінно підійде до різних гарнірів.
Інгредієнти (на 2 півлітрові банки):
- солодкий перець різних кольорів – 1 кг
- олія – 1 склянка
- яблучний оцет – 1/2 склянки
- гострий перчик чилі – 1 шт.
- кріп – 2 великі пучки
- часник – 15 зубчиків
- сіль
Приготування (1 година):
- Перці запікаємо на розігрітому грилі до чорних підпалин, кладемо в пакет, закриваємо, залишаємо на 15 хв. Потім очищаємо від шкірки та насіння, нарізаємо вздовж скибочками.
- Кріп і часник подрібнюємо. Перчик чилі чистимо від насіння і нарізаємо тонкими кільцями.
- У мисці змішуємо олію, часник, кріп, перець, оцет та сіль.
- У стерилізовані банки на дно наливаємо суміш олії, кропу та часнику. Викладаємо шар перців. Зверху додаємо 1-2 ст. л. олійної суміші. Закриваємо банку герметичною кришкою. Зберігаємо у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачної тушкованки з курки на зиму.