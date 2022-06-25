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Так перець на зиму ви ще не готували: рецепт страви в олії з травами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перці в олії з травами на зиму Новина оновлена 25 червня 2022, 21:17
Перці в олії з травами на зиму

Виходить так смачно, що важко стриматись і не з’їсти всю банку за раз

Страви з цього смачного та корисного овоча можуть бути різноманітними. Можна приготувати не лише популярні фаршировані перці, а й закотити їх на зиму, щоб насолодитися стравою під час новорічних свят.

Рецептом перців у олії з травами поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною і ситною, і відмінно підійде до різних гарнірів.

Інгредієнти (на 2 півлітрові банки):

  • солодкий перець різних кольорів – 1 кг
  • олія – 1 склянка
  • яблучний оцет – 1/2 склянки
  • гострий перчик чилі – 1 шт.
  • кріп – 2 великі пучки
  • часник – 15 зубчиків
  • сіль

Приготування (1 година):

  1. Перці запікаємо на розігрітому грилі до чорних підпалин, кладемо в пакет, закриваємо, залишаємо на 15 хв. Потім очищаємо від шкірки та насіння, нарізаємо вздовж скибочками.
  2. Кріп і часник подрібнюємо. Перчик чилі чистимо від насіння і нарізаємо тонкими кільцями.
  3. У мисці змішуємо олію, часник, кріп, перець, оцет та сіль.
  4. У стерилізовані банки на дно наливаємо суміш олії, кропу та часнику. Викладаємо шар перців. Зверху додаємо 1-2 ст. л. олійної суміші. Закриваємо банку герметичною кришкою. Зберігаємо у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачної тушкованки з курки на зиму.

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#Рецепти #Перець #Консервація