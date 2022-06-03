Рулетики з баклажанів, які точно не зіпсують фігуру: простий рецепт з сиром
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Дуже добре страва підійде тим, хто не хоче погладшати цього літа
Баклажани, які дачники цінують за відмінний смак і відсутність гіркоти, вважаються одними з дієтичних продуктів, проте, як вважає більшість дієтологів, цю страву ніяк не можна назвати дієтичною — при жарінні баклажани вбирають дуже багато олії. Та й сир, заправлений майонезом, приносить свою частину додаткових калорій. У цьому матеріалі йтиметься про дуже легкий рецепт рулетиків з баклажанів, який оцінять шанувальники правильного харчування.
Як приготувати рулетики з баклажанів з сиром, щоб вони вийшли і смачними, і корисними, пише vazhnoznat.com.
Рулетики з баклажанів з сиром — дієтичний рецепт
Інгредієнти:
- 2 великі баклажани
- жменя волоських горіхів
- 2 гілочки базиліка
- 1 зубчик часнику
- 150-200 г м’якого сиру
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль, перець за смаком
Приготування:
- Зрізаємо з баклажанів кінчики і нарізаємо вздовж на тонкі пластини. Посипаємо слайси сіллю та прибираємо убік.
- На розігрітій сковороді підсушуємо жменю волоських горіхів. Після цього їх потрібно очистити від лушпиння та нарубати на дрібні шматочки. Нарізаємо дрібно листя базиліку.
- Робимо начинку: беремо м’який сир (рикота, бринза чи фета). Додаємо до нього оливкову олію. Солимо і перчимо. Сир змішуємо з рубаними горішками та базиліком. Додаємо також подрібнений зубчик часнику та перемішуємо. Ставимо начинку в холодильник.
- Повертаємось до баклажанів. Промийте овочі під проточною водою, щоб забрати надлишки солі. Сушимо паперовим рушником. Трохи збризкайте олією і відправте баклажани на розігрітий гриль. Закрийте кришкою та обсмажуйте до готовності на режимі вище середнього.
- Викладіть на один край кожного шматочка трохи начинки. Загорніть у рулетик. Смачного!
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