Рулетики з баклажанів, які точно не зіпсують фігуру: простий рецепт з сиром

Дуже добре страва підійде тим, хто не хоче погладшати цього літа

Баклажани, які дачники цінують за відмінний смак і відсутність гіркоти, вважаються одними з дієтичних продуктів, проте, як вважає більшість дієтологів, цю страву ніяк не можна назвати дієтичною — при жарінні баклажани вбирають дуже багато олії. Та й сир, заправлений майонезом, приносить свою частину додаткових калорій. У цьому матеріалі йтиметься про дуже легкий рецепт рулетиків з баклажанів, який оцінять шанувальники правильного харчування.

Як приготувати рулетики з баклажанів з сиром, щоб вони вийшли і смачними, і корисними, пише vazhnoznat.com.

Рулетики з баклажанів з сиром — дієтичний рецепт

Інгредієнти:

2 великі баклажани

жменя волоських горіхів

2 гілочки базиліка

1 зубчик часнику

150-200 г м’якого сиру

1 ст. л. оливкової олії

сіль, перець за смаком

Приготування:

Зрізаємо з баклажанів кінчики і нарізаємо вздовж на тонкі пластини. Посипаємо слайси сіллю та прибираємо убік. На розігрітій сковороді підсушуємо жменю волоських горіхів. Після цього їх потрібно очистити від лушпиння та нарубати на дрібні шматочки. Нарізаємо дрібно листя базиліку. Робимо начинку: беремо м’який сир (рикота, бринза чи фета). Додаємо до нього оливкову олію. Солимо і перчимо. Сир змішуємо з рубаними горішками та базиліком. Додаємо також подрібнений зубчик часнику та перемішуємо. Ставимо начинку в холодильник. Повертаємось до баклажанів. Промийте овочі під проточною водою, щоб забрати надлишки солі. Сушимо паперовим рушником. Трохи збризкайте олією і відправте баклажани на розігрітий гриль. Закрийте кришкою та обсмажуйте до готовності на режимі вище середнього. Викладіть на один край кожного шматочка трохи начинки. Загорніть у рулетик. Смачного!

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