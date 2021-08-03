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"Ешь синенькие и будешь мне здоров": Татьяна Литвинова поделилась рецептами закусок из баклажанов

"Ешь синенькие и будешь мне здоров": Татьяна Литвинова поделилась рецептами закусок из баклажанов
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своими двумя ТОП-рецептами закусок из баклажанов, которые в народе называются синенькими. Вы можете также ознакомиться с рецептами блюд из баклажанов еще в одном материале "Телеграфа".

Время приготовления: до 20 минут

Порции: 4-6

Сложность: легко

Рулетики с орехами по-грузински

Баклажаны по-грузински

Нарежьте слайсами вдоль не слишком крупные баклажаны продолговатой формы и засолите. Потом промойте и выложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Обжарьте на растительном рафинированном масле. Прожаренные баклажаны промокните салфеткой, чтобы убрать лишний жир.

Заготовки на зиму из кабачков: простые рецепты

Делаем начинку. Берем грецкие орехи, заранее замоченные в воде с небольшим количеством лимонного сока, и высыпаем в чашу блендера. Добавляем кинзу и специи. Измельчаем. Добавляем немного воды (1 ст. ложка), чтобы консистенция получилась вязкой.

Далее выкладываем начинку на баклажанные слайсы и заворачиваем.

"Язычки" с помидорчиками и чесночной закуской

Баклажаны "Язычки"

Удаляем пленку с томатов. В пустую миску выкладываем творог, брынзу, мелко нарезанный укроп, две щепотки чеснока и приправляем солью. Размазываем начинку на баклажаны, кладем нарезанный помидор. Заворачиваем.

Также из баклажанов вы можете приготовить икру. Лучшие рецепты баклажанной икры - смотрите в материале "Телеграфа"

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Баклажаны, Татьяна Литвинова.
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