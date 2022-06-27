Як замаринувати помідори, щоби вони довше зберігалися: простий рецепт

Такі помідори приємно здивують вас смаком та ароматністю

Якщо ви вже випробували універсальний спосіб консервації овочів, то можете приготувати помідори на зиму, замаринувавши їх половинками. Заготовлені таким чином томати виходять ароматними, з кисло-солодким смаком і довго зберігаються.

Як передає "Телеграф", рецептом маринованих помідорів на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на її каналі у Youtube. Покроковий процес приготування можна побачити на відео (для цього доскрольте до кінця сторінки).

На 8 банок 1 л:

помідори – 5 кг

цибуля – 1 кг

На дно банки:

суцвіття кропу

лавровий лист – 1 шт.

запашний перець — 3-4 шт.

перець горошком – 3-4 шт.

часник – 2-3 зуби.

олія – 1 ст.л.

Маринад:

вода – 3 л

цукор – 300 г

сіль – 3 ст. з верхом

оцет – 300 мл

Спосіб приготування:

У чисті банки помістити суцвіття кропу, кілька зубчиків часнику, лавровий листок і запашний перець. Помідори сорту "Сливка" помити та розрізати на половинки. Очищати від плодоніжки можна за бажанням. Покладіть у банки половинки помідорів і цибулю, нарізану півкільцями, чергуючи їх шарами. Намагайтеся заповнювати банку якомога щільніше. У кожну банку додати 1 ст. олії. Починайте приготування маринаду. До води додати цукор, 2 ст. солі, оцет, перемішати і довести до кипіння. Гарячим маринадом наповнити банки догори. Перейдіть до стерилізації. У каструлю покласти чистий рушник, поставити туди банки та налити воду. Стерилізувати довго не потрібно: 5 хвилин після закипання для літрової тари, 10 хвилин — для більшого обсягу. Стерилізовані помідори герметично закрутити, обернути догори дном і залишити до остигання. Загортати тканиною не потрібно.

Помідори, мариновані половинками, готові! Взимку вони доповнять як звичайний обід, так і святкову вечерю.

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