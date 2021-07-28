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Огурцы с кетчупом, в томатном соке и маринованные: проверенные рецепты заготовок на зиму

Огурцы с кетчупом, в томатном соке и маринованные: проверенные рецепты заготовок на зиму
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Сезон заготовки овощей на зиму в самом разгаре. "Телеграф" собрал проверенные временем и надежные рецепты лучших маринованных огурцов. 

Сохраняйте фото с рецептами для быстрого и удобного приготовления.

Маринованные огурцы по данному рецепту получаются хрустящими и очень вкусными. Можно подавать к столу в качестве самостоятельной закуски или же использовать для приготовления салатов.

Маринованные огурцы

 Как приготовить: 

1. Подготовить необходимые ингредиенты. Из указанного количества ингредиентов получается одна литровая банка маринованных огурцов.

2. Банку и металлическую крышку хорошо вымыть и простерилизовать.

3. В стерилизованную банку выложить зонтик укропа, лист хрена, зубчики чеснока и горошины перца. Огурцы вымыть и плотно уложить в банку.

4. Воду довести до кипения и влить в банку с огурцами. Оставить огурцы в кипятке на 10 минут. Затем слить с банки с огурцами воду. Растворить в воде соль и сахар.

5. Затем добавить в воду уксус. Довести маринад до кипения. Полученный маринад влить в банку с огурцами.

6. Банку с огурцами закупорить металлической крышкой, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить на сутки.

Острые огурцы - невероятно вкусные огурцы с горчицей на зиму в нежном маринаде. Вкус похожий на салат "по корейски"

Как приготовить:

1. Все ингредиенты маринада соединить и перемешать.

2. Огурцы нарезать кружочками, либо разрезать продольно на 6-8 частей, кому как нравится.

3. Перемешать огурцы с маринадом. Выдержать 2 часа (каждые 30 минут перемешивать).

4. Довести до кипения и варить, пока огурцы не поменяют цвет.

5. Сразу же разложить маринованные огурцы с горчицей в банки и закатать.

Огурцы с кетчупом - любимые рецепт многих хозяек. Маринад получается пикантным, сбалансированным по вкусу, кисло-сладким, а сами консервированные огурцы - хрустящими и очень ароматными.

1. Банки простерилизуйте. В каждую банку положите очищенные зубчики чеснока, количество по вашему вкусу.

2. Добавьте горошины душистого перца, а также лавровый лист. Огурчики помойте и плотно уложите в банку.

3. Залейте огурцы горячей кипяченой водой, прикройте крышками и оставьте минут на 10.

4. Затем слейте воду из банки и снова поставьте на огонь, добавьте соль и сахар из расчета на 1 литр воды по 2 столовые ложки соли и сахара. Добавьте кетчуп чили. Влейте уксус.

5. Доведите маринад до кипения. И залейте огурцы.

6. Закатайте банки, переверните и оставьте так до полного остывания. Стерилизация не требуется.

Огурцы в томатном соке - интересная острая закуска из огурцов и томатного сока.

Как приготовить:

1. Огурцы сложите плотно в чистую банку вместе с лавровым листом, душистым горошком и очищенным и порезанным на пластинки чесноком.

2. Банку залейте крутым кипятком по самое горлышко. Оставьте банку на 15 минут, прикрыв чистой крышкой. После этого воду из банки слейте.

3. Для маринада томатный сок перелейте в небольшой сотейник и доведите его до кипения на среднем огне. Добавьте соль, сахар и острый молотый перец.

4. Как только сахар растворился, снимите маринад с огня и влейте девятипроцентный уксус. Перемешайте и залейте маринадом банку по самое горлышко.

5.  Стерилизуйте банку в течение десяти, после чего закайте и переверните банку.

Вкус из детства: как приготовить икру из кабачков на зиму (фоторецепты)

Также вы можете ознакомится с другими заготовками на зиму. О том, как закатать кабачки, можно прочитать здесь.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Рецепты, Огурцы, Огурцы на зиму.
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