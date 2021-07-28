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Вкус из детства: как приготовить икру из кабачков на зиму (фоторецепты)

Вкус из детства: как приготовить икру из кабачков на зиму (фоторецепты)
11:48 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Сезон кабачков в самом разгаре. Из этого полезного овоща можно приготовить множество блюд. Также кабачки отлично подойдут для консервирования.

Предлагаем приготовить кабачковую икру на зиму. Вариантов приготовления этого блюда очень много. "Телеграф" подобрал проверенные и простые рецепты приготовления икры из кабачков. Можно сказать с уверенностью, что магазинная икра не идёт ни в какое сравнение с той, что вы приготовите сами для себя дома.

Сохраняйте фото с рецептами для быстрого и удобного приготовления.

Быстрая и вкусная кабачковая икра на зиму: нарезаем мелко овощи и тушим с добавлением приправ. 

Икра на зиму

Кабачковая икра в мультиварке - несложное в приготовлении, зато невероятно вкусное, нежное и пикантное блюдо из кабачков. Этот рецепт подойдет для тех, кто хочет питаться вкусно и правильно, но не имеет на это сил и времени.

Кабачковая икра в мультиварке

Кабачковая икра с майонезом - этот рецепт не совсем традиционный, но применять его можно как для быстрого приготовления, так и для консервации. Блюдо получится воздушным и нежным.

Острая закуска и икра: топ-4 рецепта приготовления кабачков на зиму

Быстрая икра из кабачков - быстрый рецепт, который не займет много времени. Икра вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Отличным дополнением к кабачковой икре станут горячие поджаренные тосты или гренки.

Быстрая икра из кабачков

Более подробные рецепты приготовления кабачковой икры вы можете посмотреть здесь. 

Отметим, что в летний сезон кабачки - это незаменимое блюдо для любителей овощей и здорового образа жизни. Предлагаем вам ознакомится с простыми рецептами приготовления этого полезного овоща.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Кабачки, Рецепты, Кабачковая икра.
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