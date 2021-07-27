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Острая закуска и икра: топ-4 рецепта приготовления кабачков на зиму

Острая закуска и икра: топ-4 рецепта приготовления кабачков на зиму
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Лето -­ самая горячая пора в прямом смысле этого слова. У большинства хозяек на кухне свой "горячий цех". Все, что созрело в саду, на огороде или куплено на рынке можно заготовить на зиму.

Одним из наиболее простых способов заготовить любимые овощи является консервация. 

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими вкусными рецептами кабачков на зиму.

Кабачки маринованные – альтернатива маринованным огурцам. Рецепт маринованных кабачков очень прост, а друзья будут просить рецепт у хозяйки.

Кабачковая икра - пожалуй одно из самых любимых и распространённых блюд. Приготовление кабачковой икры не отнимет у вас много времени, а готовая икра кабачковая домашняя никого не оставит равнодушным.

Кабачковая икра

Как приготовить кабачковую икру: лучшие рецепты овощного блюда

"Тещин язык" из кабачков - невероятно вкусная острая кабачковая закуска, перед которой устоять невозможно.

Кабачки закусочные - вкусная зимняя закуска. Такой острый салат станет отличным дополнением к любому гарниру.

Кабачки закусочные

Икра "заморская", баклажанная: топ-4 рецепта приготовления овощного деликатеса

Более подробные рецепты приготовления кабачков на каждый день вы можете посмотреть здесь

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 343

Все по теме:

Кабачки, Рецепты, Консервация, Рецепты на зиму.
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