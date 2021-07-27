Острая закуска и икра: топ-4 рецепта приготовления кабачков на зиму

Лето -­ самая горячая пора в прямом смысле этого слова. У большинства хозяек на кухне свой "горячий цех". Все, что созрело в саду, на огороде или куплено на рынке можно заготовить на зиму.

Одним из наиболее простых способов заготовить любимые овощи является консервация.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими вкусными рецептами кабачков на зиму.

Кабачки маринованные – альтернатива маринованным огурцам. Рецепт маринованных кабачков очень прост, а друзья будут просить рецепт у хозяйки.

Кабачковая икра - пожалуй одно из самых любимых и распространённых блюд. Приготовление кабачковой икры не отнимет у вас много времени, а готовая икра кабачковая домашняя никого не оставит равнодушным.

"Тещин язык" из кабачков - невероятно вкусная острая кабачковая закуска, перед которой устоять невозможно.

Кабачки закусочные - вкусная зимняя закуска. Такой острый салат станет отличным дополнением к любому гарниру.

Более подробные рецепты приготовления кабачков на каждый день вы можете посмотреть здесь.