Супершвидкий спосіб замаринувати кабачки на зиму: цей рецепт ви заберете у вибране (відео)

Законсервувати кабачки дуже просто, якщо знати кілька секретів

Сезон "закруток" у самому розпалі. Окрім традиційних маринованих огірків чи консервованих помідорів на зиму можна заготовити й інші овочі, зокрема кабачки. Зробити це легко та просто. За рахунок того, що рецепт не передбачає виготовлення маринаду, у вас піде мінімальна кількість часу на заготівлю плодів.

Як пише "Телеграф", рецептом маринованих кабачків кружечками з овочами на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. Щоб переглянути відео приготування, доскрольте до кінця сторінки.

Інгредієнти на 1-літрову банку:

кабачки – 1-2 шт. (краще вибирати молоді кабачки)

морква – 1 шт.

перець – 0,5 шт.

Спеції:

суцвіття кропу – 1 шт.

часник – 2 зуб.

запашний перець – 3 шт.

лавровий лист – 1 шт.

Маринад:

олія – 1 ст.л.

сіль – 1 ст.

цукор – 2 ст.

оцет – 2 ст.

Спосіб приготування:

На дно банки укласти суцвіття кропу, зубчики часнику, запашний перець і лавровий лист. Нарізати кабачки кружечками завтовшки по 0,5 см. Наповнити банки нарізаними кабачками наполовину. Додати моркву, порізану кружечками, та скибочки перцю. Заповнити решту банки кабачками, щільно укладаючи овочі. Додати усі інгредієнти маринаду. Залити кабачки окропом і нещільно прикрити кришками. Відправити стерилізуватися: дно каструлі застелити чистою тканиною, залити воду, поставити банки. Стерилізувати 10 хвилин із моменту закипання. Вийняти банки і одразу герметично закрутити. Якщо на дні залишиться цукор, що не розчинився, або сіль, акуратно перемішайте, перевернувши банки. Перевернути банки дном догори, обернути ковдрою та залишити до повного остигання.

Готово! Кабачки виходять хрусткими, кисло-солодкими і добре зберігаються.

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