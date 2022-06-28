Рецепт маринованих персиків на зиму: виходить смачніше та корисніше, ніж із магазину
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Мариновані персики в сиропі стануть вашими улюбленими ласощами
Заготовити фрукти на зиму можна не тільки у вигляді компоту, варення та домашнього джему. Наприклад, персики можна законсервувати самостійно, а не купувати готову "закришку" в магазині. Домашні ласощі не тільки заощадять кошти, а й напевно будуть корисними, адже ви використовуєте тільки натуральні інгредієнти.
Як передає "Телеграф", рецептом маринованих персиків половинками на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. Щоби ознайомитися з процесом приготування відео, доскрольте до кінця сторінки.
Інгредієнти на 6 банок по 0,75 л:
- персики – 2 кг (краще вибирати тверді та неперезрілі плоди)
Маринад (на цю кількість персиків потрібна подвійна порція):
- вода – 1 л
- цукор – 400 г
- лимонна кислота – 1 год.
Спосіб приготування:
- Очистити персики від кісточок.
- Закласти щільно половинки персиків у банки.
- Перейдіть до приготування сиропу. Для цього потрібно налити воду в каструлю, додати цукор та лимонну кислоту. Суміш має закипіти, а цукор розчинитися.
- Залити персики гарячим сиропом.
- Накрити банки чистими кришками. Поставити стерилізувати на 10 хвилин із моменту закипання. Для цього застеліть на дно каструлі чисту тканину, налийте воду, помістіть банки.
- Простерилізовані банки герметично закрутити. Обернути ковдрою і залишити у такому вигляді на добу.
Додамо, що консервовані персики можна додавати до будь-якого виду випічки або вживати безпосередньо з банки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів, на який піде мінімум часу. А також ми писали, як приготувати на зиму домашній кетчуп.