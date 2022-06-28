Рецепт маринованих персиків на зиму: виходить смачніше та корисніше, ніж із магазину

Мариновані персики в сиропі стануть вашими улюбленими ласощами

Заготовити фрукти на зиму можна не тільки у вигляді компоту, варення та домашнього джему. Наприклад, персики можна законсервувати самостійно, а не купувати готову "закришку" в магазині. Домашні ласощі не тільки заощадять кошти, а й напевно будуть корисними, адже ви використовуєте тільки натуральні інгредієнти.

Як передає "Телеграф", рецептом маринованих персиків половинками на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. Щоби ознайомитися з процесом приготування відео, доскрольте до кінця сторінки.

Інгредієнти на 6 банок по 0,75 л:

персики – 2 кг (краще вибирати тверді та неперезрілі плоди)

Маринад (на цю кількість персиків потрібна подвійна порція):

вода – 1 л

цукор – 400 г

лимонна кислота – 1 год.

Спосіб приготування:

Очистити персики від кісточок. Закласти щільно половинки персиків у банки. Перейдіть до приготування сиропу. Для цього потрібно налити воду в каструлю, додати цукор та лимонну кислоту. Суміш має закипіти, а цукор розчинитися. Залити персики гарячим сиропом. Накрити банки чистими кришками. Поставити стерилізувати на 10 хвилин із моменту закипання. Для цього застеліть на дно каструлі чисту тканину, налийте воду, помістіть банки. Простерилізовані банки герметично закрутити. Обернути ковдрою і залишити у такому вигляді на добу.

Додамо, що консервовані персики можна додавати до будь-якого виду випічки або вживати безпосередньо з банки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів, на який піде мінімум часу. А також ми писали, як приготувати на зиму домашній кетчуп.