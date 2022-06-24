Набагато корисніше магазинного: простий рецепт кетчупу на зиму

Натуральні інгредієнти кетчупу роблять його і смачним, і корисним

Заготовити помідори на зиму можна маринованим або в’яленим способом, або спробуйте приготувати домашній кетчуп. Такий соус не тільки обійдеться дешевше, ніж якщо купувати його в супермаркеті, а і є в рази кориснішим за магазинний.

Як передає "Телеграф", рецептом домашнього кетчупу на зиму поділилася українська фудблогерка Лілія Цвіт у себе на каналі в Youtube. За її словами, цей варіант соусу перевірений роками і особливо сподобався дітлахам. Відео приготування ви побачите, якщо доскролите сторінку вниз.

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

помідори – 3 кг (бажано сорту "Сливка")

болгарський перець – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

гостра паприка – 1/4 шт. (за бажанням)

Спеції:

сіль – 1 ст.

цукор – 2 ст.

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

кориця мелена – 0,5 ч.л.

лавровий лист – 2 шт.

оцет — 2 ст.

крохмаль – 40 г

вода – 100 мл

Спосіб приготування:

Помити помідори, розрізати навпіл та видалити серединки. Очищені помідори пропустити через м’ясорубку або за допомогою подрібнювача. Вилити масу в каструлю, додати перець, розрізаний навпіл, дві половинки цибулі та шматочок паприки. Накрити кришкою і варити 1 годину. Вийняти овочі. Вимкнути вогонь і додати всі спеції, сіль і цукор. Перемішати, накрити кришкою і залишити на кілька хвилин масу, щоб кетчуп трохи охолонув. Вийняти лавровий лист і ретельно перебити масу блендером до однорідності. Також можна протерти через сито. Додати оцет, перемішати, поставити на вогонь і варити ще 30 хвилин. Додати у воду крохмаль, поступово й ретельно перемішуючи, щоб не утворювались грудочки. Варити ще кілька хвилин до загустіння кетчупу. Гарячий кетчуп налити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Обернути дном догори і закутати до застигання.

Кетчуп у домашніх умовах готовий! Натуральний смак, легка та кремоподібна консистенція соусу вас приємно здивує.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом консервування помідорів половинками. А ще розповідав про універсальний спосіб консервації будь-яких овочів.