Набагато корисніше магазинного: простий рецепт кетчупу на зиму
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Натуральні інгредієнти кетчупу роблять його і смачним, і корисним
Заготовити помідори на зиму можна маринованим або в’яленим способом, або спробуйте приготувати домашній кетчуп. Такий соус не тільки обійдеться дешевше, ніж якщо купувати його в супермаркеті, а і є в рази кориснішим за магазинний.
Як передає "Телеграф", рецептом домашнього кетчупу на зиму поділилася українська фудблогерка Лілія Цвіт у себе на каналі в Youtube. За її словами, цей варіант соусу перевірений роками і особливо сподобався дітлахам. Відео приготування ви побачите, якщо доскролите сторінку вниз.
Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:
- помідори – 3 кг (бажано сорту "Сливка")
- болгарський перець – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- гостра паприка – 1/4 шт. (за бажанням)
Спеції:
- сіль – 1 ст.
- цукор – 2 ст.
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
- кориця мелена – 0,5 ч.л.
- лавровий лист – 2 шт.
- оцет — 2 ст.
- крохмаль – 40 г
- вода – 100 мл
Спосіб приготування:
- Помити помідори, розрізати навпіл та видалити серединки. Очищені помідори пропустити через м’ясорубку або за допомогою подрібнювача.
- Вилити масу в каструлю, додати перець, розрізаний навпіл, дві половинки цибулі та шматочок паприки. Накрити кришкою і варити 1 годину.
- Вийняти овочі. Вимкнути вогонь і додати всі спеції, сіль і цукор. Перемішати, накрити кришкою і залишити на кілька хвилин масу, щоб кетчуп трохи охолонув.
- Вийняти лавровий лист і ретельно перебити масу блендером до однорідності. Також можна протерти через сито.
- Додати оцет, перемішати, поставити на вогонь і варити ще 30 хвилин.
- Додати у воду крохмаль, поступово й ретельно перемішуючи, щоб не утворювались грудочки. Варити ще кілька хвилин до загустіння кетчупу.
- Гарячий кетчуп налити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Обернути дном догори і закутати до застигання.
Кетчуп у домашніх умовах готовий! Натуральний смак, легка та кремоподібна консистенція соусу вас приємно здивує.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом консервування помідорів половинками. А ще розповідав про універсальний спосіб консервації будь-яких овочів.