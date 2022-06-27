Рус

Рецепт ароматного джему із полуниці: так смачно, що до зими може не залишитись

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Джем із полуниці на зиму Новина оновлена 27 червня 2022, 20:32
Джем із полуниці на зиму

Джем виходить дуже густий та насичений

Такі ласощі, як полуничний джем — дуже смачні та універсальні, щось середнє між варенням та мармеладом.

Десерт можна мазати на млинці та печиво або просто їсти ложкою та насолоджуватися. Також воно підходить для прошарку будь-якої випічки. Джем виходить дуже густий, насичений та ароматний, пишуть у кулінарному блозі в Інстаграмі.

Як приготувати джем з полуниці

Інгредієнти:

  • полуниця 1 літрова банка (близько 700 г)
  • цукор 1 літрова банка (близько 1 кг)

Приготування:

  1. Полуницю миємо, чистимо, викладаємо в миску і перебиваємо блендером.
  2. Варимо у три заходи. Вперше 15-20 хв. Залишаємо на 6-8 годин.
  3. Знову проварюємо 15-20 хв і знову залишаємо.
  4. На третій раз висипаємо цукор, проварюємо знову 15-20 хв і закочуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничний пиріг.

Теги:
#Полуниця #Рецепти #Варення #Джем