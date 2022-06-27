Рецепт ароматного джему із полуниці: так смачно, що до зими може не залишитись
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Джем виходить дуже густий та насичений
Такі ласощі, як полуничний джем — дуже смачні та універсальні, щось середнє між варенням та мармеладом.
Десерт можна мазати на млинці та печиво або просто їсти ложкою та насолоджуватися. Також воно підходить для прошарку будь-якої випічки. Джем виходить дуже густий, насичений та ароматний, пишуть у кулінарному блозі в Інстаграмі.
Як приготувати джем з полуниці
Інгредієнти:
- полуниця 1 літрова банка (близько 700 г)
- цукор 1 літрова банка (близько 1 кг)
Приготування:
- Полуницю миємо, чистимо, викладаємо в миску і перебиваємо блендером.
- Варимо у три заходи. Вперше 15-20 хв. Залишаємо на 6-8 годин.
- Знову проварюємо 15-20 хв і знову залишаємо.
- На третій раз висипаємо цукор, проварюємо знову 15-20 хв і закочуємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничний пиріг.