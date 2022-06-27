Рецепт ароматного джему із полуниці: так смачно, що до зими може не залишитись

Джем виходить дуже густий та насичений

Такі ласощі, як полуничний джем — дуже смачні та універсальні, щось середнє між варенням та мармеладом.

Десерт можна мазати на млинці та печиво або просто їсти ложкою та насолоджуватися. Також воно підходить для прошарку будь-якої випічки. Джем виходить дуже густий, насичений та ароматний, пишуть у кулінарному блозі в Інстаграмі.

Як приготувати джем з полуниці

Інгредієнти:

полуниця 1 літрова банка (близько 700 г)

цукор 1 літрова банка (близько 1 кг)

Приготування:

Полуницю миємо, чистимо, викладаємо в миску і перебиваємо блендером. Варимо у три заходи. Вперше 15-20 хв. Залишаємо на 6-8 годин. Знову проварюємо 15-20 хв і знову залишаємо. На третій раз висипаємо цукор, проварюємо знову 15-20 хв і закочуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничний пиріг.