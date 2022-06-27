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Як замаринувати огірки на зиму без зайвого клопоту: супершвидкий рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сезон закруток у самому розпалі Новина оновлена 27 червня 2022, 18:23
Сезон закруток у самому розпалі

Особливий набір спецій зробить огірки неймовірно ароматними

Мабуть, одні з найпопулярніших овочів для консервації – огірки, які можна замаринувати просто або з буряком та іншими оригінальними складовими. Якщо часу на закрутки не так багато, то вам сподобається експресрецепт маринованих огірків. За рахунок того, що він не передбачає приготування маринаду, а всі інгредієнти одразу закладаються в банки – ви значно економите час, витрачений на консервацію.

Як передає "Телеграф", швидким рецептом маринованих огірків на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на її каналі у Youtube. Весь процес приготування можна подивитися на відео, лише доскрольте до кінця сторінки.

Інгредієнти

На дно банки 1 л:

  • суцвіття кропу – 1 шт.
  • лавровий лист – 1 шт.
  • корінь хрону – 2 см
  • корінь петрушки – 2 см
  • часник — 4 зубці
  • запашний перець – 3 шт.
  • коріандр — щіпка
  • гірчиця – 0,5 ч. л.
  • гвоздика – 1 шт.

Для маринування на 1 л банку:

  • 1 ст. солі без верху
  • 1 ст.л. цукру
  • 2 ст. оцту 9%

Спосіб приготування

  1. Викласти сухі спеції на дно банки — суцвіття кропу, лавровий лист, корінь хрону та петрушки, часник, запашний перець, зерна гірчиці й коріандр.
  2. Замочити огірки в прохолодній воді на 2 години, щоби вони наситилися вологою і стали хрусткими. Обрізати кінчики овочів, щоб огірки не гірчили. Заповнити огірками банки.
  3. На 1-літрову банку додати по 1 ст. солі та цукру, 2 ст.л. оцту. Таку пропорцію легко зменшувати чи збільшувати відповідно до обсягу банки.
  4. Залити огірки окропом, прикрити чистими кришками. Поставити огірки стерилізуватись. Якщо використовуєте літрову тару, потрібно 10 хвилин з моменту закипання.
  5. Дістати простерилізовані огірки та герметично закрити. Обережно збовтати, щоб сіль і цукор рівномірно розподілилися. Перевернути банки, обернути ковдрою та залишити у такому вигляді на 1 добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму кабачки із незвичайною приправою. А також ми ділилися рецептом компоту із черешень на зиму.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Огірки #Консервація