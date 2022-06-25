Краще ресторанної страви: як смачно запекти цвітну капусту вдома (відео)
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Рецепт, який зможе приготувати абсолютно кожен
Вам не подобається цвітна капуста? А чи знали ви, що цей овоч неймовірно корисний – цвітна капуста дає нам життєво важливі мінерали, які потрібні для нашого здоров’я.
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запевняє, що смачно запекти цвітну капусту зможе кожен. Страва виходить недорогою, легкою у виконанні та дуже смачною.
Як смачно запекти цвітну капусту вдома
Інгредієнти:
- Капуста цвітна – 1 шт.
- Приправа карі – 50 грамів
- Лимонний сік – 30 мл
- Оливкова олія – 20 мл
- Сіль, перець
Для соусу:
- Масло – 30 грамів
- Борошно — 20 грамів
- Молоко – 150 мл
- Сир гауда/масдам/моцарела – 200 грамів
- М’ята
Приготування:
- Висипаємо в ємність карі, додаємо лимонний сік, оливкову олію, перець, сіль. Перемішуємо та обмазуємо повністю цвітну капусту.
- Потім поливаємо оливковою олією та загортаємо у фольгу. Ставимо в духовку на 1 годину при 180 °C.
- Готуємо соус: розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, перемішуємо і солимо. Потім додаємо молоко, нарізаний соломкою сир. Перемішуємо, щоби не пригоріло.
- Дістаємо запечену цвітну капусту, поливаємо зверху соусом і посипаємо м’ятою. Смачного!
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