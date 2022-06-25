Краще ресторанної страви: як смачно запекти цвітну капусту вдома (відео)

Рецепт, який зможе приготувати абсолютно кожен

Вам не подобається цвітна капуста? А чи знали ви, що цей овоч неймовірно корисний – цвітна капуста дає нам життєво важливі мінерали, які потрібні для нашого здоров’я.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запевняє, що смачно запекти цвітну капусту зможе кожен. Страва виходить недорогою, легкою у виконанні та дуже смачною.

Як смачно запекти цвітну капусту вдома

Інгредієнти:

Капуста цвітна – 1 шт.

Приправа карі – 50 грамів

Лимонний сік – 30 мл

Оливкова олія – 20 мл

Сіль, перець

Для соусу:

Масло – 30 грамів

Борошно — 20 грамів

Молоко – 150 мл

Сир гауда/масдам/моцарела – 200 грамів

М’ята

Приготування:

Висипаємо в ємність карі, додаємо лимонний сік, оливкову олію, перець, сіль. Перемішуємо та обмазуємо повністю цвітну капусту. Потім поливаємо оливковою олією та загортаємо у фольгу. Ставимо в духовку на 1 годину при 180 °C. Готуємо соус: розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, перемішуємо і солимо. Потім додаємо молоко, нарізаний соломкою сир. Перемішуємо, щоби не пригоріло. Дістаємо запечену цвітну капусту, поливаємо зверху соусом і посипаємо м’ятою. Смачного!

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