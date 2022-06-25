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Краще ресторанної страви: як смачно запекти цвітну капусту вдома (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Запечена цвітна капуста Новина оновлена 25 червня 2022, 19:24
Запечена цвітна капуста

Рецепт, який зможе приготувати абсолютно кожен

Вам не подобається цвітна капуста? А чи знали ви, що цей овоч неймовірно корисний – цвітна капуста дає нам життєво важливі мінерали, які потрібні для нашого здоров’я.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запевняє, що смачно запекти цвітну капусту зможе кожен. Страва виходить недорогою, легкою у виконанні та дуже смачною.

Як смачно запекти цвітну капусту вдома

Інгредієнти:

  • Капуста цвітна – 1 шт.
  • Приправа карі – 50 грамів
  • Лимонний сік – 30 мл
  • Оливкова олія – 20 мл
  • Сіль, перець

Для соусу:

  • Масло – 30 грамів
  • Борошно — 20 грамів
  • Молоко – 150 мл
  • Сир гауда/масдам/моцарела – 200 грамів
  • М’ята

Приготування:

  1. Висипаємо в ємність карі, додаємо лимонний сік, оливкову олію, перець, сіль. Перемішуємо та обмазуємо повністю цвітну капусту.
  2. Потім поливаємо оливковою олією та загортаємо у фольгу. Ставимо в духовку на 1 годину при 180 °C.
  3. Готуємо соус: розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, перемішуємо і солимо. Потім додаємо молоко, нарізаний соломкою сир. Перемішуємо, щоби не пригоріло.
  4. Дістаємо запечену цвітну капусту, поливаємо зверху соусом і посипаємо м’ятою. Смачного!

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Теги:
#Рецепти #Кольорова капуста #Ектор Хіменес Браво