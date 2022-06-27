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Эта приправа сделает кабачки хрустящими и пряными: простой рецепт на зиму

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Рецепт кабачков с карри станет вашим любимым Новость обновлена 27 июня 2022, 15:50
Рецепт кабачков с карри станет вашим любимым

Маринованные кабачки получаются очень вкусными

Попробуйте заготовить на зиму не только традиционные огурцы и помидоры по универсальному способу консервации, а и другие овощи. Удачный рецепт – маринованные кабачки с карри: приправа придаст овощам пряности и аппетитный цвет.

Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных кабачков на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, необычный ингредиент придаст овощам неповторимым вкус. Процесс приготовления можете увидеть на видео (доскролльте до конца страницы).

Ингредиенты на 5-6 банок по 0,5 л:

  • кабачки – 1,5 – 2 кг (лучше выбирать молодые овощи)

На дно банки:

  • душистый перец – 3 шт.
  • корень сельдерея – 2*2 см
  • лук – 2 см
  • карри – 0,5 ч.л.

Маринад:

  • вода – 2 л
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 200 г
  • уксус – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Нарезать кабачки полосками толщиной не более 1 см, длина должна соответствовать размеру банки.
  2. Очищенный корень сельдерея нарезать на кусочки по 2-3 см. Таким же образом нарезать лук.
  3. На дно банок положить по кусочку лука, сельдерея, несколько горошков душистого перца и 0,5 ч.л. приправы карри.
  4. Плотно заполнить банки кабачками.
  5. Приступайте к приготовлению маринада. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, соль и уксус. Довести до кипения.
  6. Горячим маринадом наполнить банки с кабачками и закрыть крышками.
  7. Перейдите к стерилизации. Положите на дно кастрюли чистую ткань, налейте воду, поставьте туда банки с кабачками и стерилизуйте 10 минут с момента закипания.
  8. Достаньте банки и герметично закройте крышками, переверните. Накройте одеялом и дайте остыть.

Маринованные кабачки с карри на зиму готовы!

Ранее "Телеграф" писал, как замариновать помидоры, чтобы они лучше хранились. А также мы рассказывали рецепт компота из черешни на зиму.

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#Рецепт #Кабачки #Рецепты #Консервация