Эта приправа сделает кабачки хрустящими и пряными: простой рецепт на зиму
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Маринованные кабачки получаются очень вкусными
Попробуйте заготовить на зиму не только традиционные огурцы и помидоры по универсальному способу консервации, а и другие овощи. Удачный рецепт – маринованные кабачки с карри: приправа придаст овощам пряности и аппетитный цвет.
Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных кабачков на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, необычный ингредиент придаст овощам неповторимым вкус. Процесс приготовления можете увидеть на видео (доскролльте до конца страницы).
Ингредиенты на 5-6 банок по 0,5 л:
- кабачки – 1,5 – 2 кг (лучше выбирать молодые овощи)
На дно банки:
- душистый перец – 3 шт.
- корень сельдерея – 2*2 см
- лук – 2 см
- карри – 0,5 ч.л.
Маринад:
- вода – 2 л
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 200 г
- уксус – 200 мл
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки полосками толщиной не более 1 см, длина должна соответствовать размеру банки.
- Очищенный корень сельдерея нарезать на кусочки по 2-3 см. Таким же образом нарезать лук.
- На дно банок положить по кусочку лука, сельдерея, несколько горошков душистого перца и 0,5 ч.л. приправы карри.
- Плотно заполнить банки кабачками.
- Приступайте к приготовлению маринада. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, соль и уксус. Довести до кипения.
- Горячим маринадом наполнить банки с кабачками и закрыть крышками.
- Перейдите к стерилизации. Положите на дно кастрюли чистую ткань, налейте воду, поставьте туда банки с кабачками и стерилизуйте 10 минут с момента закипания.
- Достаньте банки и герметично закройте крышками, переверните. Накройте одеялом и дайте остыть.
Маринованные кабачки с карри на зиму готовы!
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