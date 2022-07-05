Как закрыть кабачковую икру на зиму без лишних хлопот: экспресс-рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 163
Натуральная икра из кабачков намного вкуснее купленной в супермаркете
Сезон кабачков в самом разгаре. Самое время готовить "закрутки" с этим овощем. На зиму можно не только замариновать кабачки в виде необычной закуски, а приготовить из кабачков икру. Домашняя кабачковая икра намного вкуснее, а главное полезнее магазинной альтернативы. К тому же, закрыть ее не составит особого труда.
Как передает "Телеграф", рецептом кабачковой икры на зиму делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Такой способ приготовления очень понятен и не потребует много времени и лишних хлопот. Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму.
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков;
- 500 г помидоров;
- 300 г моркови;
- 500 г сладкого перца;
- 300 г лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 50 г томатной пасты;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 2 г лимонной кислоты;
- 100 мл воды.
Способ приготовления:
- Все овощи тщательно промыть, очистить. Кабачки очистить от кожуры и семян, порезать кубиками. Перец и помидоры – тоже кубиками. Морковь натереть на терке, лук порезать кубиками.
- Все овощи поочередно обжарить на небольшом количестве растительного масла до полуготовности.
- Лимонную кислоту растворить в 2 ч. ложках воды. Остаток воды вылить в томатную пасту.
- Перенести овощи в кастрюлю, в которой будете готовить икру. Добавить соль, сахар, перец, лимонную кислоту, измельченный чеснок и томатную пасту.
- Поставить на огонь. С момента закипания протушить смесь на маленьком огне около 1 часа, периодически помешивая.
- Снять икру с огня и измельчить блендером до однородного кремообразного состояния. Попробовать по вкусу, если нужно — добавить специи.
- Поставить на огонь, перемешать, прикрыть крышкой. Отметим, что смесь "стреляет", не пугайтесь. Дать покипеть 5 минут.
- Выложить икру в стерилизованные банки, закрыть крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного охлаждения.
Также мы писали, как очень быстро замариновать кабачки кружочками на зиму. За счет того, что рецепт не предполагает приготовления маринада, уходит минимальное количество времени.