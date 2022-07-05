Как закрыть кабачковую икру на зиму без лишних хлопот: экспресс-рецепт (видео)

Натуральная икра из кабачков намного вкуснее купленной в супермаркете

Сезон кабачков в самом разгаре. Самое время готовить "закрутки" с этим овощем. На зиму можно не только замариновать кабачки в виде необычной закуски, а приготовить из кабачков икру. Домашняя кабачковая икра намного вкуснее, а главное полезнее магазинной альтернативы. К тому же, закрыть ее не составит особого труда.

Как передает "Телеграф", рецептом кабачковой икры на зиму делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Такой способ приготовления очень понятен и не потребует много времени и лишних хлопот. Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков;

500 г помидоров;

300 г моркови;

500 г сладкого перца;

300 г лука;

3 зубчика чеснока;

50 г томатной пасты;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

2 г лимонной кислоты;

100 мл воды.

Способ приготовления:

Все овощи тщательно промыть, очистить. Кабачки очистить от кожуры и семян, порезать кубиками. Перец и помидоры – тоже кубиками. Морковь натереть на терке, лук порезать кубиками. Все овощи поочередно обжарить на небольшом количестве растительного масла до полуготовности. Лимонную кислоту растворить в 2 ч. ложках воды. Остаток воды вылить в томатную пасту. Перенести овощи в кастрюлю, в которой будете готовить икру. Добавить соль, сахар, перец, лимонную кислоту, измельченный чеснок и томатную пасту. Поставить на огонь. С момента закипания протушить смесь на маленьком огне около 1 часа, периодически помешивая. Снять икру с огня и измельчить блендером до однородного кремообразного состояния. Попробовать по вкусу, если нужно — добавить специи. Поставить на огонь, перемешать, прикрыть крышкой. Отметим, что смесь "стреляет", не пугайтесь. Дать покипеть 5 минут. Выложить икру в стерилизованные банки, закрыть крышками, перевернуть, укутать и оставить до полного охлаждения.

Также мы писали, как очень быстро замариновать кабачки кружочками на зиму. За счет того, что рецепт не предполагает приготовления маринада, уходит минимальное количество времени.