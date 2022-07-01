По этому рецепту маринованные огурцы получаются вкуснее обычных: секретный ингредиент

Необычные, но очень вкусные маринованные огурчики на зиму

Одни из самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Это не только отличное дополнение к различным гарнирам и салатам, это также и чудесная закуска. Огурцы можно мариновать даже со свеклой, что уж говорить про классические рецепты.

В этом материале предлагаем приготовить огурцы на зиму с куркумой. Вкус огурцов получается очень приятный, а цвет яркий.

Ингредиенты:

Вода 800 мл

Сахар 1 стакан

Соль 2 ст.л

Уксус 9% 200 мл

Куркума 1 ч.л

Чеснок 5 зубчиков

Укроп и горчица в зёрнах по 1 ч.л в банку

Приготовление:

Огурцы тщательно моем, отрезаем хвостики, очищаем от кожицы, разрезаем вдоль на четыре части. На дно банок выкладываем укроп, чеснок, одну чайную ложку горчицы в зернах. Аккуратно укладываем в банки огурцы. Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар, куркуму и уксус. Даем закипеть и снимаем с огня. Горячим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 5-7 минут. Затем банки достаем, закатываем, укутываем до остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие огурцы использовать для консервации этим летом.