По этому рецепту маринованные огурцы получаются вкуснее обычных: секретный ингредиент
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Необычные, но очень вкусные маринованные огурчики на зиму
Одни из самых популярных овощей для консервации – это огурцы. Это не только отличное дополнение к различным гарнирам и салатам, это также и чудесная закуска. Огурцы можно мариновать даже со свеклой, что уж говорить про классические рецепты.
В этом материале предлагаем приготовить огурцы на зиму с куркумой. Вкус огурцов получается очень приятный, а цвет яркий.
Ингредиенты:
- Вода 800 мл
- Сахар 1 стакан
- Соль 2 ст.л
- Уксус 9% 200 мл
- Куркума 1 ч.л
- Чеснок 5 зубчиков
- Укроп и горчица в зёрнах по 1 ч.л в банку
Приготовление:
- Огурцы тщательно моем, отрезаем хвостики, очищаем от кожицы, разрезаем вдоль на четыре части.
- На дно банок выкладываем укроп, чеснок, одну чайную ложку горчицы в зернах. Аккуратно укладываем в банки огурцы.
- Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар, куркуму и уксус. Даем закипеть и снимаем с огня.
- Горячим маринадом заливаем банки, накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 5-7 минут. Затем банки достаем, закатываем, укутываем до остывания.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие огурцы использовать для консервации этим летом.