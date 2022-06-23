Как приготовить соленые огурчики "Покровские": простой рецепт

Делимся с читателями особым рецептом приготовления соленых огурцов на зиму

Редкая хозяйка не увлекается заготовками на зиму, ведь очень приятно достать баночку из погреба зимой и побаловать себя вкусной консервацией. Похрустеть соленым огурчиком в свое удовольствие — то еще дело!

Способов заготовок этих овощей на зиму очень много. В этом материале предлагаем рецепт маринованных огурцов со свеклой, которые в народе получили название "Покровские".

Как законсервировать огурцы "Покровские" со свеклой

1. В промытые с пищевой содой и стерилизованные 3-х литровые банки укладываем:

Зонтик укропа

Чеснок — 2 зубчика

Хрен — маленький кусочек

Горчицу в зёрнах — 1 чайная ложка

Перец чёрный (горошек) — 8-10 штук

Корицу — четверть ч. ложки

Свёклу — 2 тоненьких ломтика (диаметром 4-5 см)

Лук репчатый — 2 небольших луковички (разрезать кольцами)

2. Сверху укладываем хорошо промытые огурцы. Заливаем кипящим маринадом.

Маринад:

Вода — 1,5 литра

Соль — 2 ст.л. с большой горкой

Сахар — 150 г

Перец красный острый — 1/2 чайной ложки

3. Сверху, в банку, вливаем 1 чайную ложку 70% уксусной кислоты. Сразу же закатываем стерильной крышкой, переворачиваем, держим до остывания и относим в погреб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие огурцы использовать для консервации этим летом.