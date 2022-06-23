Как приготовить соленые огурчики "Покровские": простой рецепт
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Делимся с читателями особым рецептом приготовления соленых огурцов на зиму
Редкая хозяйка не увлекается заготовками на зиму, ведь очень приятно достать баночку из погреба зимой и побаловать себя вкусной консервацией. Похрустеть соленым огурчиком в свое удовольствие — то еще дело!
Способов заготовок этих овощей на зиму очень много. В этом материале предлагаем рецепт маринованных огурцов со свеклой, которые в народе получили название "Покровские".
Как законсервировать огурцы "Покровские" со свеклой
1. В промытые с пищевой содой и стерилизованные 3-х литровые банки укладываем:
- Зонтик укропа
- Чеснок — 2 зубчика
- Хрен — маленький кусочек
- Горчицу в зёрнах — 1 чайная ложка
- Перец чёрный (горошек) — 8-10 штук
- Корицу — четверть ч. ложки
- Свёклу — 2 тоненьких ломтика (диаметром 4-5 см)
- Лук репчатый — 2 небольших луковички (разрезать кольцами)
2. Сверху укладываем хорошо промытые огурцы. Заливаем кипящим маринадом.
Маринад:
- Вода — 1,5 литра
- Соль — 2 ст.л. с большой горкой
- Сахар — 150 г
- Перец красный острый — 1/2 чайной ложки
3. Сверху, в банку, вливаем 1 чайную ложку 70% уксусной кислоты. Сразу же закатываем стерильной крышкой, переворачиваем, держим до остывания и относим в погреб.
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