Какой секретный ингредиент сделает маринованные огурцы идеальными: оригинальный рецепт

Оливки придадут маринованным огурцам пикантный вкус

Кроме более обычных вариантов консервации овощей на зиму, можно попробовать нестандартный способ и приготовить закусочные огурцы с оливками. Овощи по такому рецепту получаются хрустящими, а в сочетании с оливками вы получаете оригинальный вкус.

Как сообщает "Телеграф", интересным рецептом маринованных огурцов поделилась на своем Ютуб-канале украинская фудблогерка Лилия Цвит. По ее словам, для этого способа консервации следует выбрать свежие мелкие огурцы. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Ингредиенты

На дно банки (1 л):

лук – 0,5 шт.

перец – 0,5 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

укроп – 1 шт.

лимон — 0,5 ломтика

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

огурцы – 6-10 шт.

оливки – 6-10 шт.

Маринад:

вода – 1,5 л

соль – 3 ст.л. 60 г

сахар – 6 ст.л. 150 г

уксус — 150 мл

смесь перцев – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, чтобы они набрали влаги и были хрустящими. После этого обрезать края овощей. На дно литровой банки положить зонтик укропа, половину лука, нарезанного полукольцами, половину перца, одну морковь, порезанную кружочками, а также измельченный чеснок. Плотно заполнить банку огурцами. Сверху выложить оливки, половину кружочка лимона, полчайной ложки горчицы в зернах. К воде добавить уксус, соль и сахар, одну чайную ложку смеси перцев, затем перемешать и довести до кипения. Горячим маринадом залить огурцы. Накрыть чистыми крышками и отправить стерилизоваться на 10 минут. Стерилизованные огурцы вынимаем и герметично закручиваем. Оборачиваем вверх дном.

Маринованные огурцы готовы! Эта закуска отлично дополнит как обычный обед, так и праздничный стол.

Напомним, существует несколько правил в выборе огурцов для консервации. Потому как не все сорта овощей подходят для маринования на зиму.

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