Какой секретный ингредиент сделает маринованные огурцы идеальными: оригинальный рецепт
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Оливки придадут маринованным огурцам пикантный вкус
Кроме более обычных вариантов консервации овощей на зиму, можно попробовать нестандартный способ и приготовить закусочные огурцы с оливками. Овощи по такому рецепту получаются хрустящими, а в сочетании с оливками вы получаете оригинальный вкус.
Как сообщает "Телеграф", интересным рецептом маринованных огурцов поделилась на своем Ютуб-канале украинская фудблогерка Лилия Цвит. По ее словам, для этого способа консервации следует выбрать свежие мелкие огурцы. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы.
Ингредиенты
На дно банки (1 л):
- лук – 0,5 шт.
- перец – 0,5 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- укроп – 1 шт.
- лимон — 0,5 ломтика
- горчица в зернах – 0,5 ч.л.
- огурцы – 6-10 шт.
- оливки – 6-10 шт.
Маринад:
- вода – 1,5 л
- соль – 3 ст.л. 60 г
- сахар – 6 ст.л. 150 г
- уксус — 150 мл
- смесь перцев – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, чтобы они набрали влаги и были хрустящими. После этого обрезать края овощей.
- На дно литровой банки положить зонтик укропа, половину лука, нарезанного полукольцами, половину перца, одну морковь, порезанную кружочками, а также измельченный чеснок. Плотно заполнить банку огурцами. Сверху выложить оливки, половину кружочка лимона, полчайной ложки горчицы в зернах.
- К воде добавить уксус, соль и сахар, одну чайную ложку смеси перцев, затем перемешать и довести до кипения.
- Горячим маринадом залить огурцы. Накрыть чистыми крышками и отправить стерилизоваться на 10 минут. Стерилизованные огурцы вынимаем и герметично закручиваем. Оборачиваем вверх дном.
Маринованные огурцы готовы! Эта закуска отлично дополнит как обычный обед, так и праздничный стол.
Напомним, существует несколько правил в выборе огурцов для консервации. Потому как не все сорта овощей подходят для маринования на зиму.
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