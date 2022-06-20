Який секретний інгредієнт зробить мариновані огірки ідеальними: оригінальний рецепт
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Оливки додадуть маринованим огіркам пікантного смаку
Окрім більш звичайних варіантів консервації овочів на зиму можна спробувати нестандартний спосіб і приготувати закусочні огірки з оливками. Овочі за таким рецептом виходять хрумкими, а в поєднанні з оливками ви отримуєте оригінальний смак.
Як повідомляє "Телеграф", цікавим рецептом маринованих огірків поділилася на своєму Ютуб-каналі українська фудблогерка Лілія Цвіт. За її словами, для цього способу консервації слід обрати дрібні свіжі огірки. Щоби побачити відео, доскрольте до кінця сторінки.
Інгредієнти
На дно банки (1 л):
- цибуля — 0,5 шт.
- перець — 0,5 шт.
- морква — 1 шт.
- часник — 3 зубчики
- кріп — 1 шт.
- лимон — 0,5 скибки
- гірчиця в зернах — 0,5 ч.л.
- огірки — 6-10 шт.
- оливки — 6-10 шт.
Маринад:
- вода — 1,5 л
- сіль — 3 ст.л. 60 г
- цукор — 6 ст.л. 150 г
- оцет — 150 мл
- суміш перців — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Огірки замочити у холодній воді на 2 години, щоби вони набрали вологи і були хрумкими. Після цього обрізати краї овочів.
- На дно літрової банки покласти парасольку кропу, половину цибулі, нарізаної півкільцями, половину перцю, одну моркву, порізану кружечками, а також подрібнений часник. Щільно наповнити банку огірками. Зверху викласти оливки, половину кружечка лимона, пів чайної ложки гірчиці в зернах.
- До води додати оцет, сіль і цукор, одну чайну ложку суміші перців, потім перемішати та довести до кипіння.
- Гарячим маринадом залити огірки. Накрити чистими кришками і відправити стерилізуватися на 10 хвилин. Стерилізовані огірки виймаємо і герметично закручуємо. Обертаємо догори дном.
Мариновані огірки готові! Ця закуска чудово доповнить як звичайний обід, так і святковий стіл.
Нагадаємо, існує декілька правил у виборі огірків для консервації. Адже не всі сорти овочів підходять для маринування на зиму.
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