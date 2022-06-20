Як зберегти соковиті помідори до зими, не консервуючи: найпростіший спосіб

Рецепт в’ялених томатів по-італійськи на зиму під силу кожному кулінару

Найчастіше помідори на зиму маринують. Але є ще один спосіб заготівлі овочів. В’ялені помідори — те, що вам потрібно, якщо хочете зберегти всю соковитість і корисність томатів.

Як пише "Телеграф", способом приготування в’ялених помідорів із часником у духовці поділився кулінарний блог Bene Gusto. Традиція сушити томати колись прийшла до нас з Італії, а тепер припала до смаку жителям багатьох країн.

Якщо сушити помідори під сонцем, то на це йде 4-10 днів. Значно скоротити процес можна за допомогою духовки або дегідратора: у такому разі знадобиться лише 12 годин. Враховуйте, що для отримання 1 кг в’ялених помідорів вам потрібно взяти близько 8-12 кг свіжих овочів. Бо в процесі сушіння з томатів випаровується волога, а вага знижується десь на 90%.

Які помідори вибрати для в’ялення:

Невеликі плоди;

Сорти "сливка" та "чері";

Як червоні, так і жовті плоди;

Великі м’ясисті сорти, але якщо розріжете томати на кілька частин і приберете насіння.

За італійською традицією, зберігати в’ялені томати потрібно в полотняному мішечку. Однак для цього помідори повинні аж тріщати, інакше через вологу зіпсуються. Більш надійний варіант зберігання – скляна банка. Щільно покладіть туди помідори, залийте соняшниковою або оливковою олією і поставте в прохолодне місце. Додамо, що оливкова олія надалі кристалізується, не переживайте, у такому вигляді ви можете додавати її як заправку до салатів.

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Рецепт в’ялених помідорів у духовці (відео)

Інгредієнти:

Помідори "сливка" — 1,5 кг,

Голівка часнику,

Тим'ян — 3 гілочки,

Розмарин — 2 гілочки,

Сіль,

Рослинна олія.

Спосіб приготування:

Промийте помідори. Розріжте навпіл. Викладіть на решітку, яку застеліть попередньо фольгою або пергаментом. Посоліть. Часник, пропущений через прес, викладіть зверху овочів. Дрібно наріжте тим'ян і розмарин, посипте помідори. Злегка збризкайте маслом. Залиште в’ялитися в духовці за температури 60-80 градусів. Потрібно від 8 до 12 годин (залежить від розміру плодів). Важливий нюанс: під час сушіння періодично відкривайте дверцята духовки на 1 см – так випарується зайва волога.

В’ялені помідори готові! Додайте овочі до салатів, пастів, бутербродів, піц, випічки та інших страв.

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