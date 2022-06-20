Як зберегти соковиті помідори до зими, не консервуючи: найпростіший спосіб
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Рецепт в’ялених томатів по-італійськи на зиму під силу кожному кулінару
Найчастіше помідори на зиму маринують. Але є ще один спосіб заготівлі овочів. В’ялені помідори — те, що вам потрібно, якщо хочете зберегти всю соковитість і корисність томатів.
Як пише "Телеграф", способом приготування в’ялених помідорів із часником у духовці поділився кулінарний блог Bene Gusto. Традиція сушити томати колись прийшла до нас з Італії, а тепер припала до смаку жителям багатьох країн.
Якщо сушити помідори під сонцем, то на це йде 4-10 днів. Значно скоротити процес можна за допомогою духовки або дегідратора: у такому разі знадобиться лише 12 годин. Враховуйте, що для отримання 1 кг в’ялених помідорів вам потрібно взяти близько 8-12 кг свіжих овочів. Бо в процесі сушіння з томатів випаровується волога, а вага знижується десь на 90%.
Які помідори вибрати для в’ялення:
- Невеликі плоди;
- Сорти "сливка" та "чері";
- Як червоні, так і жовті плоди;
- Великі м’ясисті сорти, але якщо розріжете томати на кілька частин і приберете насіння.
За італійською традицією, зберігати в’ялені томати потрібно в полотняному мішечку. Однак для цього помідори повинні аж тріщати, інакше через вологу зіпсуються. Більш надійний варіант зберігання – скляна банка. Щільно покладіть туди помідори, залийте соняшниковою або оливковою олією і поставте в прохолодне місце. Додамо, що оливкова олія надалі кристалізується, не переживайте, у такому вигляді ви можете додавати її як заправку до салатів.
Рецепт в’ялених помідорів у духовці (відео)
Інгредієнти:
- Помідори "сливка" — 1,5 кг,
- Голівка часнику,
- Тим'ян — 3 гілочки,
- Розмарин — 2 гілочки,
- Сіль,
- Рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Промийте помідори. Розріжте навпіл. Викладіть на решітку, яку застеліть попередньо фольгою або пергаментом.
- Посоліть. Часник, пропущений через прес, викладіть зверху овочів.
- Дрібно наріжте тим'ян і розмарин, посипте помідори. Злегка збризкайте маслом.
- Залиште в’ялитися в духовці за температури 60-80 градусів. Потрібно від 8 до 12 годин (залежить від розміру плодів). Важливий нюанс: під час сушіння періодично відкривайте дверцята духовки на 1 см – так випарується зайва волога.
В’ялені помідори готові! Додайте овочі до салатів, пастів, бутербродів, піц, випічки та інших страв.
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