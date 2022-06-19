Смачний спосіб охолодитись: найпростіший рецепт хлібного квасу
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Квас за цим рецептом виходить газований.
В жарку літню пору завжди хочеться пити, і тут на допомогу приходять приховані холодні ягідні та фруктові компоти, які наполягали ще з минулого літа, ну або холодний квас, кіоски з яким активно з’являються на вулицях з настанням спеки. Однак, навіщо його купувати, якщо можна приготувати самостійно.
Найпростішим рецептом домашнього ароматного квасу, який до всього виходить дуже смачним та корисним, та ще й газованим, поділилося видання belnovosti. Зазначимо, що для приготування напою потрібно буде взяти 3- та 5-літрові банки.
Хлібний квас: рецепт
Інгредієнти:
- житній хліб – 400 г;
- родзинки – 100 г;
- свіжі дріжджі – 10 г;
- цукор – 150 г;
- вода – 4 л.
Спосіб приготування:
- Хліб наріжте невеликими шматочками, викладіть на лист і відправте в розігріту до 160 градусів духовку на 20 хвилин.
- Сухарики помістіть у 3-літрову банку, залийте їх 2 л окропу та залиште до повного остигання. Після процідіть вміст банки через марлю, розмокли сухарі відіжміть, покладіть назад у банку, і знову залийте 2 л окропу. Накрийте кришкою банку і залиште хліб настоюватися на годину.
- Через потрібний час процідіть вміст банки і злийте все в ту саму місткість, де вже знаходиться настій з першої партії. Осад зливати не потрібно.
- Розчиніть у 100 г хлібного настою дріжджі та злийте все у загальну місткість. Далі додайте цукор та родзинки. Добре все розмішайте, щоб цукор повністю розчинився.
- Залишіть квас настоюватися при кімнатній температурі на 10-12 годин. Після цього процідіть напій, розлийте його по пляшках і поставте на 4-5 годин у холодильник.
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