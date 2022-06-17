Як вибрати огірки, які ідеально підійдуть для засолювання на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 151
Декілька правил допоможуть вам зберегти огірки хрусткими
Приготувати ідеальні малосольні огірки можна як за експрес-рецептом, так і більш стандартним способом. Головне – правильно вибрати огірки. Вони мають бути темно-зеленими і мати чорні, а не білі шипи.
Як передає "Телеграф", на нюанси у виборі огірків для засолювання на зиму звернув увагу кулінарний блог Bene Gusto. Щоб побачити відео покрокового приготування малосольних огірків, що хрумтять, доскрольте до кінця сторінки.
Так, є два головні правила у виборі огірків для засолювання та консервування:
- Це повинні бути огірки сортів із темно-зеленою шкіркою та чорними шипами.
- Вибираємо молоді рівні огірки завдовжки до 10 см.
Які огірки не можна використовувати для засолювання:
- З білими шипами і щільною шкіркою — гірше вбирають розсіл, у банці просто стануть м’якими.
- Перезрілі та жовті – маринування зробить шкірку і насіння дуже грубими й твердими.
Рецепт хрумких малосольних огірків
Знадобляться такі інгредієнти:
- Огірки — 1 кг,
- Сіль — 2 ст.л,
- Часник — 3 зубчики,
- Суцвіття кропу,
- Листя чорної смородини — 5-7 шт.,
- Листя хрону – 2-3 шт.,
- Вода.
Спосіб приготування:
- Огірки промити, залити холодною водою. Залишити на 2 години. Такий хід допоможе овочам насититися вологою, тому огірки хрустітимуть.
- Очистити часник. Промити суцвіття кропу, листя чорної смородини і хрону, а потім все порізати.
- На дно банки покласти третину зелені, часник. Щільно укласти шар огірків, зверху – кріп із листям смородини й хрону. Потім докласти банку огірками та залишками зелені.
- Залити огірки окропом і залишити настоюватися на 10 хвилин. Злити воду, додати сіль. Розсіл довести до кипіння і знову залити огірки. Банку закрити щільною капроновою кришкою. Дати охолонути.
- Поставити у прохолодне місце.
Додамо, що огірки, приготовані за цим рецептом, можуть зберігатись під капроновою кришкою всю зиму. Через якийсь період розсіл помутніє, не переживайте, це нормально.
Варто відзначити, що консервація — не завжди трудомісткий і складний процес, як може здатися. Потрібно тільки знати невеликі хитрощі. Раніше "Телеграф" поділився одним універсальним способом для консервації будь-яких овочів.
Також ми повідомляли, як швидко заготувати смачну закуску на зиму. Рецепт пікантних баклажанів по-корейськи подужає навіть кулінар-початківець.