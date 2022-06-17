Як вибрати огірки, які ідеально підійдуть для засолювання на зиму

Декілька правил допоможуть вам зберегти огірки хрусткими

Приготувати ідеальні малосольні огірки можна як за експрес-рецептом, так і більш стандартним способом. Головне – правильно вибрати огірки. Вони мають бути темно-зеленими і мати чорні, а не білі шипи.

Як передає "Телеграф", на нюанси у виборі огірків для засолювання на зиму звернув увагу кулінарний блог Bene Gusto. Щоб побачити відео покрокового приготування малосольних огірків, що хрумтять, доскрольте до кінця сторінки.

Так, є два головні правила у виборі огірків для засолювання та консервування:

Це повинні бути огірки сортів із темно-зеленою шкіркою та чорними шипами. Вибираємо молоді рівні огірки завдовжки до 10 см.

Які огірки не можна використовувати для засолювання:

З білими шипами і щільною шкіркою — гірше вбирають розсіл, у банці просто стануть м’якими.

Перезрілі та жовті – маринування зробить шкірку і насіння дуже грубими й твердими.

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Рецепт хрумких малосольних огірків

Знадобляться такі інгредієнти:

Огірки — 1 кг,

Сіль — 2 ст.л,

Часник — 3 зубчики,

Суцвіття кропу,

Листя чорної смородини — 5-7 шт.,

Листя хрону – 2-3 шт.,

Вода.

Спосіб приготування:

Огірки промити, залити холодною водою. Залишити на 2 години. Такий хід допоможе овочам насититися вологою, тому огірки хрустітимуть. Очистити часник. Промити суцвіття кропу, листя чорної смородини і хрону, а потім все порізати. На дно банки покласти третину зелені, часник. Щільно укласти шар огірків, зверху – кріп із листям смородини й хрону. Потім докласти банку огірками та залишками зелені. Залити огірки окропом і залишити настоюватися на 10 хвилин. Злити воду, додати сіль. Розсіл довести до кипіння і знову залити огірки. Банку закрити щільною капроновою кришкою. Дати охолонути. Поставити у прохолодне місце.

Додамо, що огірки, приготовані за цим рецептом, можуть зберігатись під капроновою кришкою всю зиму. Через якийсь період розсіл помутніє, не переживайте, це нормально.

Варто відзначити, що консервація — не завжди трудомісткий і складний процес, як може здатися. Потрібно тільки знати невеликі хитрощі. Раніше "Телеграф" поділився одним універсальним способом для консервації будь-яких овочів.

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