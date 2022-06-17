Найнадійніший рецепт консервації: підійде для будь-яких овочів
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Консервація — це не завжди складне та енерговитратне заняття.
Літо — це сезон консервацій, коли домогосподарки відправляють у банку різні овочі, які вони люблять. Це можуть бути і огірки, і помідори, і кабачки, і капуста, перець чи морква. Раніше ми писали, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а також навіщо додавати в консервацію аспірин, а тепер ми хочемо поділитися зі своїми читачами універсальним рецептом консервованих овочів.
Найнадійнішим та універсальним для будь-яких овочів рецептом закаток на зиму поділився портал "Так просто". Зазначимо, що кількість овочів та банок для консервації цим способом кожен регулює самостійно.
Консервація на зиму: універсальний рецепт
Інгредієнти:
- улюблені овочі
- часник
- корінь хрону
- лавровий лист
- суміш запашних перців
Для розсолу:
- 3 л води
- 4 ст. л. солі
- 7 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Спочатку підготуйте банки для майбутніх закаток. Їх потрібно ретельно вимити та висушити, а потім обережно простерилізувати кожну банку та дати їм висохнути.
- Овочі ретельно вимийте та очистіть. За бажання великі овочі можна нарізати на шматки.
- Наповніть овочами чисті банки і залийте окропом. Кожну банку накрийте кришкою і дочекайтеся повного охолодження окропу.
- За цей час приготуйте розсіл: закип’ятіть у великій каструлі потрібну кількість води та додайте сіль та цукор.
- Як тільки окріп у банках охолоне, злийте його, а овочі залийте киплячим розсолом. Після цього в кожну банку додайте по 3 столові ложки оцту.
- Накрийте кришками банки і закатайте за допомогою спеціального ключа.
Раніше "Телеграф" писав, що кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.