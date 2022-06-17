Найнадійніший рецепт консервації: підійде для будь-яких овочів

Консервація — це не завжди складне та енерговитратне заняття.

Літо — це сезон консервацій, коли домогосподарки відправляють у банку різні овочі, які вони люблять. Це можуть бути і огірки, і помідори, і кабачки, і капуста, перець чи морква. Раніше ми писали, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а також навіщо додавати в консервацію аспірин, а тепер ми хочемо поділитися зі своїми читачами універсальним рецептом консервованих овочів.

Найнадійнішим та універсальним для будь-яких овочів рецептом закаток на зиму поділився портал "Так просто". Зазначимо, що кількість овочів та банок для консервації цим способом кожен регулює самостійно.

Консервація на зиму: універсальний рецепт

Інгредієнти:

улюблені овочі

часник

корінь хрону

лавровий лист

суміш запашних перців

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Для розсолу:

3 л води

4 ст. л. солі

7 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте банки для майбутніх закаток. Їх потрібно ретельно вимити та висушити, а потім обережно простерилізувати кожну банку та дати їм висохнути. Овочі ретельно вимийте та очистіть. За бажання великі овочі можна нарізати на шматки. Наповніть овочами чисті банки і залийте окропом. Кожну банку накрийте кришкою і дочекайтеся повного охолодження окропу. За цей час приготуйте розсіл: закип’ятіть у великій каструлі потрібну кількість води та додайте сіль та цукор. Як тільки окріп у банках охолоне, злийте його, а овочі залийте киплячим розсолом. Після цього в кожну банку додайте по 3 столові ложки оцту. Накрийте кришками банки і закатайте за допомогою спеціального ключа.

Раніше "Телеграф" писав, що кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.