Чому розсіл у банках з консервацією біліє: помилки, які часто припускають

Знаючи про помилки при приготуванні консервації, їх можна легко уникнути.

Особливо популярними серед солінь є огірки. Напевно, у кожної домогосподарки завжди приховано кілька баночок хрустких огірків. Однак іноді буває так, що при консервації розсіл починає каламутніти і біліти. Чому ж так відбувається і що потрібно робити, щоб приготувати смачний і прозорий розсіл?

Виявляється, білий наліт і неприємний смак розсолу — це результат множинних помилок кулінара, пише видання "Так просто". І щоб такого більше не відбувалося, потрібно знати 4 найпоширеніші помилки, щоб надалі їх не допускати.

Чому огірковий розсіл біліє в банці

Герметичність. Білий наліт з’явиться, якщо в банку потрапить навіть трохи повітря. Тому завжди потрібно бути впевненими в якості кришок, в цілісності банок і справності закаточного ключа.

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Стерильність . Банки та кришки повинні бути добре простерилізованими, інакше можуть з’явитися шкідливі мікроорганізми, які зіпсують якість вашого розсолу.

. Банки та кришки повинні бути добре простерилізованими, інакше можуть з’явитися шкідливі мікроорганізми, які зіпсують якість вашого розсолу. Умови зберігання . Якщо температура зберігання консервації більша за 7 градусів — є великий ризик того, що вона зіпсується.

. Якщо температура зберігання консервації більша за 7 градусів — є великий ризик того, що вона зіпсується. Ненатуральність огірків. Якщо овочі просочені хімічними добривами, особливо нітратами, то також можливий такий "білий ефект".

Як приготувати прозорий розсіл: рекомендації

Усі інгредієнти мають бути добре промиті перед консервацією.

Використовувати можна і потрібно лише натуральні огірки, вирощені без хімікатів.

Завжди дотримуйтесь рецепту, і нічого не додавайте "від себе" або навпаки прибирайте.

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Не використовуйте йодовану сіль.

Консервувати можна тільки в стерильному та цілому посуді. Те саме стосується і кришок із ключем.

Також пам’ятайте, що розсіл повинен прокипіти двічі, а оцет до нього потрібно додавати наприкінці.

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