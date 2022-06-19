Чому розсіл у банках з консервацією біліє: помилки, які часто припускають
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Знаючи про помилки при приготуванні консервації, їх можна легко уникнути.
Особливо популярними серед солінь є огірки. Напевно, у кожної домогосподарки завжди приховано кілька баночок хрустких огірків. Однак іноді буває так, що при консервації розсіл починає каламутніти і біліти. Чому ж так відбувається і що потрібно робити, щоб приготувати смачний і прозорий розсіл?
Виявляється, білий наліт і неприємний смак розсолу — це результат множинних помилок кулінара, пише видання "Так просто". І щоб такого більше не відбувалося, потрібно знати 4 найпоширеніші помилки, щоб надалі їх не допускати.
Чому огірковий розсіл біліє в банці
- Герметичність. Білий наліт з’явиться, якщо в банку потрапить навіть трохи повітря. Тому завжди потрібно бути впевненими в якості кришок, в цілісності банок і справності закаточного ключа.
- Стерильність. Банки та кришки повинні бути добре простерилізованими, інакше можуть з’явитися шкідливі мікроорганізми, які зіпсують якість вашого розсолу.
- Умови зберігання. Якщо температура зберігання консервації більша за 7 градусів — є великий ризик того, що вона зіпсується.
- Ненатуральність огірків. Якщо овочі просочені хімічними добривами, особливо нітратами, то також можливий такий "білий ефект".
Як приготувати прозорий розсіл: рекомендації
- Усі інгредієнти мають бути добре промиті перед консервацією.
- Використовувати можна і потрібно лише натуральні огірки, вирощені без хімікатів.
- Завжди дотримуйтесь рецепту, і нічого не додавайте "від себе" або навпаки прибирайте.
- Не використовуйте йодовану сіль.
- Консервувати можна тільки в стерильному та цілому посуді. Те саме стосується і кришок із ключем.
- Також пам’ятайте, що розсіл повинен прокипіти двічі, а оцет до нього потрібно додавати наприкінці.
Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.