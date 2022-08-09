Подойдут даже огурцы-переростки: простой рецепт "закрутки" на зиму (видео)
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Если вы не знаете, что делать с огурцами, которые переросли, то вот выход
Существует много рецептов консервированных огурцов и корнишонов, для которых используются небольшие плоды. Но не все знают, как поступить с огурцами-переростками. Оказывается, их тоже легко заготовить на зиму.
Рецептом "закрутки" из огурцов больших размеров на зиму делится кулинарный блог fermerka.ua в Instagram. Такой способ консервации выручит вас, если нужно как-то использовать огурцы-переростки. К тому же, заливка по этому рецепту получается очень вкусной и может использоваться в дополнение к различным гарнирам.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов
- 1 кг помидоров
- 3-4 перца
- головка чеснока
- перец горошком и душистый
- уксус – 100 мл
- 2 ст. ложки соли
- 4 ст. ложки сахара
- растительное масло – 100 мл
Способ приготовления:
- Помидоры и перец измельчить в блендере. Варить 15 минут, добавив соль, сахар и растительное масло. В конце выдавливаем чеснок.
- Огурцы режем кружочками и высыпаем в заливку, добавляем уксус и варим 5-7 минут.
- Выкладываем огурцы в банку, заливаем заливкой, закатываем.
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