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Подойдут даже огурцы-переростки: простой рецепт "закрутки" на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Для этого рецепта сгодятся даже крупные огурцы
Для этого рецепта сгодятся даже крупные огурцы

Если вы не знаете, что делать с огурцами, которые переросли, то вот выход

Существует много рецептов консервированных огурцов и корнишонов, для которых используются небольшие плоды. Но не все знают, как поступить с огурцами-переростками. Оказывается, их тоже легко заготовить на зиму.

Рецептом "закрутки" из огурцов больших размеров на зиму делится кулинарный блог fermerka.ua в Instagram. Такой способ консервации выручит вас, если нужно как-то использовать огурцы-переростки. К тому же, заливка по этому рецепту получается очень вкусной и может использоваться в дополнение к различным гарнирам.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов
  • 1 кг помидоров
  • 3-4 перца
  • головка чеснока
  • перец горошком и душистый
  • уксус – 100 мл
  • 2 ст. ложки соли
  • 4 ст. ложки сахара
  • растительное масло – 100 мл

Способ приготовления:

  1. Помидоры и перец измельчить в блендере. Варить 15 минут, добавив соль, сахар и растительное масло. В конце выдавливаем чеснок.
  2. Огурцы режем кружочками и высыпаем в заливку, добавляем уксус и варим 5-7 минут.
  3. Выкладываем огурцы в банку, заливаем заливкой, закатываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Консервация