Подойдут даже огурцы-переростки: простой рецепт "закрутки" на зиму (видео)

Если вы не знаете, что делать с огурцами, которые переросли, то вот выход

Существует много рецептов консервированных огурцов и корнишонов, для которых используются небольшие плоды. Но не все знают, как поступить с огурцами-переростками. Оказывается, их тоже легко заготовить на зиму.

Рецептом "закрутки" из огурцов больших размеров на зиму делится кулинарный блог fermerka.ua в Instagram. Такой способ консервации выручит вас, если нужно как-то использовать огурцы-переростки. К тому же, заливка по этому рецепту получается очень вкусной и может использоваться в дополнение к различным гарнирам.

Ингредиенты:

2 кг огурцов

1 кг помидоров

3-4 перца

головка чеснока

перец горошком и душистый

уксус – 100 мл

2 ст. ложки соли

4 ст. ложки сахара

растительное масло – 100 мл

Способ приготовления:

Помидоры и перец измельчить в блендере. Варить 15 минут, добавив соль, сахар и растительное масло. В конце выдавливаем чеснок. Огурцы режем кружочками и высыпаем в заливку, добавляем уксус и варим 5-7 минут. Выкладываем огурцы в банку, заливаем заливкой, закатываем.

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