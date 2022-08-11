Как быстро приготовить пирог с маком и орехами на Маковея: максимально простой рецепт (видео)
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Этот пирог отлично впишется в меню к Маковею и не потребует больших усилий
В этому месяце, 14 августа, верующие отмечают Яблочный спас или Маковей. В честь праздника принято готовить блюда с маком, медом, орехами, а также фруктами и ягодами, которые созревают в это время. Один из вариантов праздничной выпечки – вкусный пирог с легкой текстурой.
Рецептом маково-орехового пирога поделилась фудблогер Кристина Булезюк в Instagram. По ее словам, десерт готовится очень быстро. Все продукты, которые вам понадобятся, весьма доступны. Пирог получается нежным и пористым.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 100 г сахара
- 1 ст. просеянной муки
- 250-270 г готового мака
- 125 г сливочного масла
- 1 ч. л. соды, погашенной уксусом
- 50 г молотых орехов
- ванильный сахар
Способ приготовления:
- Желтки отделяем от белков и взбиваем с сахаром, добавляем сливочное масло, муку, ваниль, разрыхлитель, все тщательно смешиваем.
- Отдельно взбиваем белки до густой пены и добавляем в готовое тесто, осторожно все вместе смешиваем.
- Выкладываем в круглую форму, застеленную пергаментом, и сверху посыпаем молотыми орехами по всей плоскости.
- Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов в течение 40 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейших булочек с маком на дрожжах, которые уместно сделать в канун Маковея.