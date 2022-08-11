Как быстро приготовить пирог с маком и орехами на Маковея: максимально простой рецепт (видео)

Этот пирог отлично впишется в меню к Маковею и не потребует больших усилий

В этому месяце, 14 августа, верующие отмечают Яблочный спас или Маковей. В честь праздника принято готовить блюда с маком, медом, орехами, а также фруктами и ягодами, которые созревают в это время. Один из вариантов праздничной выпечки – вкусный пирог с легкой текстурой.

Рецептом маково-орехового пирога поделилась фудблогер Кристина Булезюк в Instagram. По ее словам, десерт готовится очень быстро. Все продукты, которые вам понадобятся, весьма доступны. Пирог получается нежным и пористым.

Ингредиенты:

4 яйца

100 г сахара

1 ст. просеянной муки

250-270 г готового мака

125 г сливочного масла

1 ч. л. соды, погашенной уксусом

50 г молотых орехов

ванильный сахар

Способ приготовления:

Желтки отделяем от белков и взбиваем с сахаром, добавляем сливочное масло, муку, ваниль, разрыхлитель, все тщательно смешиваем. Отдельно взбиваем белки до густой пены и добавляем в готовое тесто, осторожно все вместе смешиваем. Выкладываем в круглую форму, застеленную пергаментом, и сверху посыпаем молотыми орехами по всей плоскости. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов в течение 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейших булочек с маком на дрожжах, которые уместно сделать в канун Маковея.