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Как быстро приготовить пирог с маком и орехами на Маковея: максимально простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Идеальный десерт к празднику Маковея Новость обновлена 11 августа 2022, 19:33
Идеальный десерт к празднику Маковея

Этот пирог отлично впишется в меню к Маковею и не потребует больших усилий

В этому месяце, 14 августа, верующие отмечают Яблочный спас или Маковей. В честь праздника принято готовить блюда с маком, медом, орехами, а также фруктами и ягодами, которые созревают в это время. Один из вариантов праздничной выпечки – вкусный пирог с легкой текстурой.

Рецептом маково-орехового пирога поделилась фудблогер Кристина Булезюк в Instagram. По ее словам, десерт готовится очень быстро. Все продукты, которые вам понадобятся, весьма доступны. Пирог получается нежным и пористым.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ст. просеянной муки
  • 250-270 г готового мака
  • 125 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соды, погашенной уксусом
  • 50 г молотых орехов
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Желтки отделяем от белков и взбиваем с сахаром, добавляем сливочное масло, муку, ваниль, разрыхлитель, все тщательно смешиваем.
  2. Отдельно взбиваем белки до густой пены и добавляем в готовое тесто, осторожно все вместе смешиваем.
  3. Выкладываем в круглую форму, застеленную пергаментом, и сверху посыпаем молотыми орехами по всей плоскости.
  4. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов в течение 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейших булочек с маком на дрожжах, которые уместно сделать в канун Маковея.

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#Рецепт #Пирог #Маковей