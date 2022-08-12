Медовый спас 2022: рецепт вкуснейших постных блинов с маком и медом
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Блины получатся необычными на вид — в черную крапинку.
Уже в это воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник – Медовый спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, а это значит, что пора переходить на постную еду. Однако и это не помешает вам полакомиться вкусностями с маком и медом на Маковея. "Телеграф" предлагает вам приготовить вкуснейшие постные маковые блины.
Кулинарный блогер dina_liashyk в своем блоге в Инстаграм опубликовала рецепт постных блинчиков с маком, который обязательно станут украшением вашего праздничного стола на Медовый спас. А в сочетании с медом блюдо станет еще вкуснее.
Постные блины с маком: рецепт
Ингредиенты:
- 250 гр пшеничной муки
- 500 мл кипячёной воды
- 4 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. сахара
- 0.5 ч. л. соды
- 1 ч. л. уксуса для гашения соды
- 1 щепотка соли
- 2 ст. л. мака
Способ приготовления:
- К муке добавьте сахар и соль. В ложке погасите соду уксусом и полученный пенный состав отправьте к муке. Полученную смесь тщательно перемешайте.
- Кипяченую воду комнатной температуры тонкой струйкой влейте к муке, непрерывно перемешивая.
- Когда вся вода будет добавлена, нужно все хорошо взбить, чтобы не было комочков в тесте.
- В конце добавьте постное масло и мак, хорошо все размешав.
- Сковороду хорошо разогрейте и слегка смажьте растительным маслом. Огонь установите чуть выше среднего, и блинчик переворачивайте примерно каждую минуту.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить незаменимый атрибут Маковея – булочки с маком.