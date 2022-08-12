Медовый спас 2022: рецепт вкуснейших постных блинов с маком и медом

Блины получатся необычными на вид — в черную крапинку.

Уже в это воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник – Медовый спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, а это значит, что пора переходить на постную еду. Однако и это не помешает вам полакомиться вкусностями с маком и медом на Маковея. "Телеграф" предлагает вам приготовить вкуснейшие постные маковые блины.

Кулинарный блогер dina_liashyk в своем блоге в Инстаграм опубликовала рецепт постных блинчиков с маком, который обязательно станут украшением вашего праздничного стола на Медовый спас. А в сочетании с медом блюдо станет еще вкуснее.

Постные блины с маком: рецепт

Ингредиенты:

250 гр пшеничной муки

500 мл кипячёной воды

4 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сахара

0.5 ч. л. соды

1 ч. л. уксуса для гашения соды

1 щепотка соли

2 ст. л. мака

Способ приготовления:

К муке добавьте сахар и соль. В ложке погасите соду уксусом и полученный пенный состав отправьте к муке. Полученную смесь тщательно перемешайте. Кипяченую воду комнатной температуры тонкой струйкой влейте к муке, непрерывно перемешивая. Когда вся вода будет добавлена, нужно все хорошо взбить, чтобы не было комочков в тесте. В конце добавьте постное масло и мак, хорошо все размешав. Сковороду хорошо разогрейте и слегка смажьте растительным маслом. Огонь установите чуть выше среднего, и блинчик переворачивайте примерно каждую минуту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить незаменимый атрибут Маковея – булочки с маком.