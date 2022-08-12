Готовимся к зиме: как без лишних хлопот приготовить вкусную тушенку (видео)

Тушенка — стратегический продукт, который должен быть в каждом доме

Учитывая войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, стоит сделать дома кое-какие запасы продовольствия на зиму. Идеальный продукт, который подойдет для этого, тушенка. Она хорошо хранится без холодильника. К тому же, домашняя заготовка придется по вкусу и нашим защитникам на фронте.

Рецептом мясной тушенки поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит в Youtube. Этот способ приготовления "закрутки" предполагает использования духовки. Из тушенки можно готовить разные блюда, или просто употреблять с хлебом.

Ингредиенты на 1 банку объемом 0,5 л:

мясо жирное – 400 г

соль – 1 ч. ложка

лавровый лист – 1 шт.

перец горошком – 4-5 шт.

Способ приготовления:

Залить мясо водой, добавить немного соды и оставить на 2 часа. Промыть в проточной воде. С домашнем мясом такую манипуляцию делать необязательно. Подготовить чистые банки и крышки. Мясо нарезать кусочками 3-4 см. Посолить мясо в расчете 2 ч. ложки соли на 1 кг мяса. Перемешать. Плотно заполнить банки мясом. Положить лавровый лист и перец горошком в середину банки, чтобы аромат распределился равномерно. От краев оставить 2 см, так во время тушения не будет вытекать жидкость. Неплотно накрыть крышками, отправить банки в духовку, не разогретую. После этого включить духовку и тушить при температуре 150-160 градусов примерно три часа с момента закипания. Герметично закрыть.

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