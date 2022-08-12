Готовимся к зиме: как без лишних хлопот приготовить вкусную тушенку (видео)
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Тушенка — стратегический продукт, который должен быть в каждом доме
Учитывая войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, стоит сделать дома кое-какие запасы продовольствия на зиму. Идеальный продукт, который подойдет для этого, тушенка. Она хорошо хранится без холодильника. К тому же, домашняя заготовка придется по вкусу и нашим защитникам на фронте.
Рецептом мясной тушенки поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит в Youtube. Этот способ приготовления "закрутки" предполагает использования духовки. Из тушенки можно готовить разные блюда, или просто употреблять с хлебом.
Ингредиенты на 1 банку объемом 0,5 л:
- мясо жирное – 400 г
- соль – 1 ч. ложка
- лавровый лист – 1 шт.
- перец горошком – 4-5 шт.
Способ приготовления:
- Залить мясо водой, добавить немного соды и оставить на 2 часа. Промыть в проточной воде. С домашнем мясом такую манипуляцию делать необязательно.
- Подготовить чистые банки и крышки.
- Мясо нарезать кусочками 3-4 см.
- Посолить мясо в расчете 2 ч. ложки соли на 1 кг мяса. Перемешать.
- Плотно заполнить банки мясом.
- Положить лавровый лист и перец горошком в середину банки, чтобы аромат распределился равномерно. От краев оставить 2 см, так во время тушения не будет вытекать жидкость.
- Неплотно накрыть крышками, отправить банки в духовку, не разогретую. После этого включить духовку и тушить при температуре 150-160 градусов примерно три часа с момента закипания.
- Герметично закрыть.
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